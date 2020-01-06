Автомагнитола Digma DCR-570 2DIN 4x50Вт

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|Бренд
|Digma
|Тип товара
|Автомагнитола
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06.01.2020
Хороший экран, нормальный сенсор, звук выдает приличный, при условии хороших колонок.
Недостатки:
Яркость экрана не достаточна для солнечной погоды.
Комментарий:
Отличная магнитола 2DIN формата- с большим экраном, приятной подсветкой и хорошим звуком. Читает и карточки памяти и флешки, ловит радио как FM, так и AM диапазон. Управление достаточно простое, правда вот кнопка перехода в меню мелкая, поначалу промахивался). Но зато есть управление с руля, что гораздо удобнее. Так что я вполне доволен, хорошая обнова для салона авто.