Автомагнитола CD DVD Pioneer AVH-Z2200BT 2DIN 4x50Вт

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Pioneer
|Тип товара
|Автомагнитола
|AUX вход на перед. панели
|нет
|Наличие GPS/Глонасс
|нет
|Читаемые форматы
|MP3, WMA, AAC, WAV, FLAC, H.264, MKV, FLV, MPEG4, Mpeg2, DivX, JPEG
|Типоразмер
|2 DIN
|Тип дисплея
|цветной
|Сенсорный дисплей
|да
|Радиоприемник
|есть
|Поддержка Android
|есть
|Наличие usb-порта
|есть
|Наличие DVD-проигрывателя
|есть
|Наличие CD-проигрывателя
|есть
|Наличие Bluetooth
|есть
|Выходная мощность номинальная
|200 Вт
|Кол-во полос эквалайзера
|13
|Выходы
|RCA
|Состояние товара
|новый
|Входы
|USB, AUX
|Длина, см
|10
|Ширина, см
|18
|Высота, см
|16
|Вес, кг
|0.8
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