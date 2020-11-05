Автомагнитола JVC KD-X162 1DIN 4x50Вт

Автопроигрыватель JVC KD-X162 соответствует типоразмеру 1DIN: это значит, что модель обладает совместимостью почти с любыми моделями транспортных средств. Для питания проигрывателя используется 12-вольтовая бортовая электросеть. Автопроигрыватель характеризуется максимальной выходной мощностью, равной 50 Вт на канал (всего каналов 4). Автопроигрыватель JVC KD-X162 может использовать в качестве источников звука USB-устройства, на которые вы сможете записать файлы в форматах MP3, FLAC, WMA и WAV. Имеется и линейный вход, к которому можно подключить, например, аудиоплеер. Встроенный радиотюнер способен принимать сигналы радиостанций, ведущих вещание в диапазонах FM и AM. Поддержка RDS дает возможность получать текстовую информацию по радиоканалу. Автопроигрыватель JVC KD-X162 имеет сегментный дисплей с подсветкой. Подсветка есть и у кнопок. Проигрыватель имеет съемную панель. Многим пользователям будет полезна возможность управления с помощью руля. Установочная глубина автопроигрывателя равна 100 мм. Модель упакована в красочную, имеющую презентабельный вид коробку.