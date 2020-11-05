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Автомагнитола CD Kenwood KDC-130UG 1DIN 4x50Вт

Артикул: 218238
  • Автомагнитола CD Kenwood KDC-130UG 1DIN 4x50Вт - фото 1
  • Автомагнитола CD Kenwood KDC-130UG 1DIN 4x50Вт - фото 2
  • Автомагнитола CD Kenwood KDC-130UG 1DIN 4x50Вт - фото 3
Автомагнитола CD Kenwood KDC-130UG 1DIN 4x50Вт - фото 1
Автомагнитола CD Kenwood KDC-130UG 1DIN 4x50Вт - фото 2
Автомагнитола CD Kenwood KDC-130UG 1DIN 4x50Вт - фото 3
4 390 руб. 
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Артикул: 218238
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендKenwood
Тип товараАвтомагнитола
AUX вход на перед. панелида
Наличие usb-портаесть
Читаемые форматыCD-Audio, MP3, WMA, FLAC
Функция Съемная панельесть
Типоразмер1 DIN
Тип дисплеяцветной
Сенсорный дисплейда
Радиоприемникесть
Поддержка Androidесть
Наличие ТВ-тюнеранет
Наличие GPS/Глонасснет
Наличие DVD-проигрывателянет
Наличие CD-проигрывателяесть
Наличие Bluetoothнет
Выходная мощность номинальная200 Вт
Кол-во полос эквалайзера3
Состояние товарановый
ВыходыPreAmp тыл, PreAmp сабвуфер
ВходыUSB
Длина, см5.3
Ширина, см18.2
Высота, см15.6
Вес, кг1.2
Автопроигрыватель KENWOOD KDC-130UG - это многофункциональное и надежное устройство, благодаря которому любимая музыка станет вашим неизменным спутником во время длительной поездки за рулем автомобиля. Стандартный типоразмер 1 DIN и питание от бортовой сети с напряжением 12 В позволят установить данную модель в салон подавляющего большинства легковых транспортных средств. Лицевая панель автопроигрывателя оформлена в классическом черном цвете, благодаря чему он гармонично дополнит собой любой автомобиль. Четырехканальный автопроигрыватель KENWOOD KDC-130UG способен воспроизводить звук в стандартном диапазоне частот (от 20 до 20000 Гц). Показатель максимальной выходной мощности представленной модели достигает впечатляющих 200 Вт. Трехполосный эквалайзер пригодится при необходимости настройки тембра звучания, в результате чего вы получите идеальный звук, который будет полностью соответствовать вашему вкусу. Модель оснащена CD-проигрывателем, считывающим оптические диски CD, CD-RW и CD-R. Также имеется возможность подключения к автопроигрывателю USB-накопителей.


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Самовывоз невозможен
Автомагнитола CD Kenwood KDC-130UG 1DIN 4x50Вт - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4390 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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