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Ленточная шлифовальная машина Patriot BS 810 810Вт (ширина ленты 76мм)

Артикул: 218053
  • Ленточная шлифовальная машина Patriot BS 810 810Вт (ширина ленты 76мм) - фото 1
  • Ленточная шлифовальная машина Patriot BS 810 810Вт (ширина ленты 76мм) - фото 2
  • Ленточная шлифовальная машина Patriot BS 810 810Вт (ширина ленты 76мм) - фото 3
  • Ленточная шлифовальная машина Patriot BS 810 810Вт (ширина ленты 76мм) - фото 4
  • Ленточная шлифовальная машина Patriot BS 810 810Вт (ширина ленты 76мм) - фото 5
  • Ленточная шлифовальная машина Patriot BS 810 810Вт (ширина ленты 76мм) - фото 6
  • Ленточная шлифовальная машина Patriot BS 810 810Вт (ширина ленты 76мм) - фото 7
  • Ленточная шлифовальная машина Patriot BS 810 810Вт (ширина ленты 76мм) - фото 8
Ленточная шлифовальная машина Patriot BS 810 810Вт (ширина ленты 76мм) - фото 1
Ленточная шлифовальная машина Patriot BS 810 810Вт (ширина ленты 76мм) - фото 2
Ленточная шлифовальная машина Patriot BS 810 810Вт (ширина ленты 76мм) - фото 3
Ленточная шлифовальная машина Patriot BS 810 810Вт (ширина ленты 76мм) - фото 4
Ленточная шлифовальная машина Patriot BS 810 810Вт (ширина ленты 76мм) - фото 5
Ленточная шлифовальная машина Patriot BS 810 810Вт (ширина ленты 76мм) - фото 6
Ленточная шлифовальная машина Patriot BS 810 810Вт (ширина ленты 76мм) - фото 7
Ленточная шлифовальная машина Patriot BS 810 810Вт (ширина ленты 76мм) - фото 8
4 970 руб. 
Купить
+ 110 КэтКоинов
Артикул: 218053
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендPatriot
Тип товара
Ленточная шлифовальная машина Patriot BS 810 810Вт (ширина ленты 76мм)


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Ленточная шлифовальная машина Patriot BS 810 810Вт (ширина ленты 76мм) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4970 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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