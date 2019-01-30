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Фильтр защитный Kenko MC Protector Slim 49S

(1)
Артикул: 16923
Kenko STD MC Protector Slim 49mm
650 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 16923
В наличии
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БрендKenko
Тип товараФильтр защитный

Защитный фильтр KENKO STD MC Protector Slim 49mm - не имеет цветового оттенка в связи с чем не влияет на цветовой баланс изображения. Благодаря великолепным характеристикам, фильтр станет превосходным решением для постоянного использования.



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Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
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30.01.2019
Достоинства:
Вот теперь забудьте от царапинах, "пальцах" и жирных пятнах на объективе. Просто необходимая вещь для фотоаппарата! Практически влияет на изображение. Лёгкий, качественный, недорогой. Рекомендую тем, кто относится к фотографии и съёмкам видео серьёзно.

Недостатки:
Не обнаружено

Комментарий:
Тушка Canon 5D M4. Активно использую полугода года - никаких нареканий! Не сказал бы что качество фильтров оригинальных Canon много лучше, а цена значительно дешевле. Берите смело, не сомневайтесь.

Самовывоз невозможен
Фильтр защитный Kenko MC Protector Slim 49S - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 650 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде, или оформите покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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