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Главная Супер цена Распродажа Чехол Baseus Ultra Thin Case 0.6mm for iPhone 5C (Yellow)

Чехол Baseus Ultra Thin Case 0.6mm for iPhone 5C (Yellow)

Артикул: 15955
  • Baseus Ultra Thin Case 0.6mm for iPhone 5C (Yellow) - фото 1
  • Baseus Ultra Thin Case 0.6mm for iPhone 5C (Yellow) - фото 2
Baseus Ultra Thin Case 0.6mm for iPhone 5C (Yellow) - фото 1
Baseus Ultra Thin Case 0.6mm for iPhone 5C (Yellow) - фото 2
99 руб. 
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Артикул: 15955
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 6 мес
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBaseus
Тип товараЧехол
Вес, кг0.005
Высота, см0.9
Длина, см12.5
Ширина, см5.9
Подходит для смартфонов бренда Apple, модельный ряд iPhone 5С. Тип чехла - накладка, материал изготовления - пластик. Надежно защищает смартфон от грязи, влаги и мелких механических повреждений.


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Самовывоз невозможен
Чехол Baseus Ultra Thin Case 0.6mm for iPhone 5C (Yellow) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 99 руб., вам надо позвонить по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде, или оформить покупку в личном кабинете.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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