Halloween weekend! Halloween weekend — кошмарные скидки до 70%! Halloween weekend!
8(831)261-04-76
Поиск по сайту
Halloween weekend! Halloween weekend — кошмарные скидки до 70%! Halloween weekend!
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 
Главная Аксессуары Карты памяти Transcend Карта памяти Transcend Micro SDHC Card 16GB Class 10 adapter TS16GUSDHC10

Карта памяти Transcend Micro SDHC Card 16GB Class 10 adapter TS16GUSDHC10

Артикул: 14964
Карта памяти Transcend Micro SDHC Card 16GB Class 10 adapter TS16GUSDHC10
590 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 14964
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 10 лет
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендTranscend
Тип товараКарта памяти
Вес, кг0,001
Высота, см0,1
Длина, см1,5
Объем16GB
Поддержка ReadyBoost-
Поддержка UHS-Iнет
Скорость записи17 Мбайт/с
Скорость чтения30 Мбайт/с
Ширина, см1,1

Компания Transcend объявила о создании новой серии скоростных карт microSDHC Class 10. Несмотря на сверхкомпактные размеры, они обладают внушительной ёмкостью и могут похвастать высокой скоростью передачи данных. Новые карты памяти Transcend разработаны специально для мобильных hi-end устройств, таких как смартфоны, продвинутые цифровые камеры, видеорегистраторы и стремительно набирающие популярность планшетные ПК. Размер карт памяти Transcend microSDHC Class 10 всего 11x15x1 мм - это в десять раз меньше габаритов обычной карты SDHC. Карты соответствуют требованиям стандарта скорости передачи данных Class 10 и способны передавать информацию со скоростью до 20 Мбайт/с при условии, что устройство поддерживает SD 3.0. Благодаря такой высокой скорости передачи данных, с помощью новых карт можно не только спокойно вести серийную съёмку, но и плавно записывать HD-видео. Новые карты памяти microSDHC Class 10 поставляются с адаптером microSDHC, выводя мобильность и гибкость работы с мобильной техникой на следующий уровень. Адаптер позволяет использовать карты с широким спектром SDHC-совместимых устройств, например, с цифровыми камерами со слотом SDHC.



Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Карта памяти Transcend Micro SDHC Card 16GB Class 10 adapter TS16GUSDHC10 - этот товар вы можете купить по цене 590 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Нижнем Новгороде

8 (831) 261-04-76

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...