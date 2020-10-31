Дрель-шуруповерт Hammer DRL400A

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Hammer
|Тип товара
|Дрель-шуруповерт электрическая
|Тип патрона
|быстрозажимной
|Импульсный режим
|нет
|Тормоз двигателя
|нет
|Длина, см
|18
|Ширина, см
|8
|Высота, см
|17
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