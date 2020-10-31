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Блок питания Hipro ATX 350W (HIPO DIGI) HPE350W

Артикул: 109328
  • Блок питания Hipro ATX 350W (HIPO DIGI) HPE350W - фото 1
  • Блок питания Hipro ATX 350W (HIPO DIGI) HPE350W - фото 2
  • Блок питания Hipro ATX 350W (HIPO DIGI) HPE350W - фото 3
  • Блок питания Hipro ATX 350W (HIPO DIGI) HPE350W - фото 4
  • Блок питания Hipro ATX 350W (HIPO DIGI) HPE350W - фото 5
Блок питания Hipro ATX 350W (HIPO DIGI) HPE350W - фото 1
Блок питания Hipro ATX 350W (HIPO DIGI) HPE350W - фото 2
Блок питания Hipro ATX 350W (HIPO DIGI) HPE350W - фото 3
Блок питания Hipro ATX 350W (HIPO DIGI) HPE350W - фото 4
Блок питания Hipro ATX 350W (HIPO DIGI) HPE350W - фото 5
2 170 руб. 
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+ 51 КэтКоинов
Артикул: 109328
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 12 мес
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендHipro
Тип товараБлок питания
Вес, кг1.36
Питание видеокарты1x6 pin
Питание мат. платы и процессора24 pin
Размер вентилятора(ов), мм120
Размеры (ВхДхШ), см15х8.6х14
Разъемы SATA, шт2
Количество вентиляторов1
Мощность, Вт350
Состояние товарановый
Форм-факторATX
Универсальная модель, принадлежащая стандарту ATX 12V 2.2. Главный разъем имеет модель (20+4)-pin. Также данный БП имеет два разъема Serial Advanced Technology Attachment (SATA) и один разъем PCI-E для подсоединения видеокарты. Выходные параметры: +5 В (16 А), +12 В (16 А), -12 В (0.3 А), +5 В sb (2.5 А), +3.3 В (20 А). Основной кабель процессора длиной в 40 см даст возможность без труда протянуть его за стенкой БП. Основным моментом при выборе БП считается подбор правильной мощности. Блок Hipro 350W [HPE-350W] имеет выход в 350. При такой мощности данный БП рекомендовано использовать для работы на офисном ПК. Поднять КПД блока помогает встроенный модуль PFC, который предоставляет частичную стабилизацию. Предотвратить перегревание прибора помогает встроенный вентилятор диаметром 120 мм. Данный модуль является надежным и функциональным девайсом в своем ценовом сегменте.


Теги товара: 350W, ATX, игровые, ATX 500W.


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Самовывоз невозможен
Блок питания Hipro ATX 350W (HIPO DIGI) HPE350W - стоимость товара 2170 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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