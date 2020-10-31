Блок питания Thermaltake ATX 500W TR2S TRS-500AH2NK80+

Блок питания Thermaltake TR2 S 500W [TRS-0500P-2] оснащен одними из самых качественных деталей в линейке блоков, здесь есть охлаждающая система, активно работающая при перегревании аппарата. У проводов имеется прочнейшая оплетка - слой защиты кабелей. БП идеальней всего подходит для исполнения постоянных задач у изделий компьютерного класса. Встроенный в коробку блока небольшой вентилятор холодным потоком воздуха пройдется по всем частям и каждому компоненту, без излишнего шума и трат энергии. Устройство Thermaltake TR2 S 500W создано по стандарту ATX с сертификатом Standart. Основная мощность БП равна 500 Вт, линия стабилизации 12 В выдает мощность в 420 Вт. Сетевое напряжение при входе - 230 В. Два кабеля (питание процессора и основной) в длину по 50 см каждый, поэтому БП можно установить на приличном расстоянии от вашей техники. Время, которое устройство проработает до отказа около 100 000 часов. Блок может крепится через крепежный комплект к нужному устройству. Умеренная цена на Thermaltake - это еще одно достоинство данного БП.

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