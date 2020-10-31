Блок питания Thermaltake TR2 S 700W (PS-TRS-0700NPCWEU-2)

Блок питания Thermaltake TR2 S 700W [TRS-0700P-2] оснащен самыми качественными компонентами, в устройстве присутствует охлаждающая система, активно работающая при случае перегрева. У проводов имеется прочнейшая оплетка, она защищает кабели своим слоем. БП идеальней всего подходит для исполнения повседневных заданий у изделий компьютерного класса. Встроенный в коробку блока небольшой вентилятор холодным потоком воздуха охладит каждый компонент и все части устройства, без излишнего шума и использования энергии. Thermaltake TR2 S 700W создан по стандарту ATX с сертификатом Standart. Основная мощность БП равна 700 Вт, а сетевое напряжение при входе - 230 В. Два кабеля (кабель для процессора и основной) - по 50 см каждый, поэтому БП можно установить на приличном расстоянии от техники. Время работы до отказа - максимальный срок до 100 000 часов. Блок может крепится через крепежный комплект к нужному устройству. Умеренная цена на Thermaltake - это еще одно достоинство данного БП.

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