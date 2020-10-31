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Мышь Microsoft Basic Optical Mouse Black (P58-00059)

Артикул: 109275
  • Мышь Microsoft Basic Optical Mouse Black (P58-00059) - фото 1
  • Мышь Microsoft Basic Optical Mouse Black (P58-00059) - фото 2
  • Мышь Microsoft Basic Optical Mouse Black (P58-00059) - фото 3
  • Мышь Microsoft Basic Optical Mouse Black (P58-00059) - фото 4
Мышь Microsoft Basic Optical Mouse Black (P58-00059) - фото 1
Мышь Microsoft Basic Optical Mouse Black (P58-00059) - фото 2
Мышь Microsoft Basic Optical Mouse Black (P58-00059) - фото 3
Мышь Microsoft Basic Optical Mouse Black (P58-00059) - фото 4
970 руб. 
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Артикул: 109275
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендMicrosoft
Тип товараКомпьютерная мышь
Вес, г90
Длина провода, м1.9
Интерфейс подключенияUSB
Количество клавиш3
Назначениеуниверсальная
Особенностидля правой и левой руки
Размеры (ШxВxД), мм130x58x36
Цветчерный
Разрешение оптического сенсора, dpi1000 
Тип соединенияпроводное
Мышь MICROSOFT Basic – это отличное современное устройство, которое порадует вас своей конструкцией, рассчитанной для работы как левой, так и правой рукой, что весьма удобно в практическом отношении. Максимальное разрешение сенсора составляет 1000 dpi, а 2 удобные клавиши и колесо прокрутки – вот тот необходимый набор, который обеспечит все необходимые условия для полноценной работы за компьютером. При этом модель идеально подходит для работы на как на персональном компьютере, так и на ноутбуке. Помимо всего прочего, мышь MICROSOFT Basic обладает стильным и современным дизайном, ведь ее корпус изготовлен из высокопрочного пластика классического черного цвета, а ее компактные размеры позволят с легкостью разместиться устройству у вас в ладони, превратив процесс работы за компьютером в настоящее удовольствие.

Видео:

Видеообзор на Мышь Microsoft Basic Optical Mouse Black (P58-00059)

Видеообзор Мышь Microsoft Basic Optical Mouse Black (P58-00059)
 


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Самовывоз невозможен
Мышь Microsoft Basic Optical Mouse Black (P58-00059) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 970 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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