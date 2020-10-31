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Катушка ULTEGRA 14000 XSD

Артикул: 108354
  • Катушка ULTEGRA 14000 XSD - фото 1
  • Катушка ULTEGRA 14000 XSD - фото 2
  • Катушка ULTEGRA 14000 XSD - фото 3
  • Катушка ULTEGRA 14000 XSD - фото 4
  • Катушка ULTEGRA 14000 XSD - фото 5
  • Катушка ULTEGRA 14000 XSD - фото 6
  • Катушка ULTEGRA 14000 XSD - фото 7
Катушка ULTEGRA 14000 XSD - фото 1
Катушка ULTEGRA 14000 XSD - фото 2
Катушка ULTEGRA 14000 XSD - фото 3
Катушка ULTEGRA 14000 XSD - фото 4
Катушка ULTEGRA 14000 XSD - фото 5
Катушка ULTEGRA 14000 XSD - фото 6
Катушка ULTEGRA 14000 XSD - фото 7
20 900 руб. 

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18 320 руб. 

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Артикул: 108354
В наличии
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БрендShimano
Тип товараКатушка
Размер/Модификация14000
Подшипники3+1
Передаточное отношение4.3:1
Дополнительные шпули1
Лесоемкость шпули (мм / м)0.35/550, 0.40/400, 0.45/300

Описание

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Катушка ULTEGRA 14000 XSD - по цене 20900 руб. в Нижнем Новгороде. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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