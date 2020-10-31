Halloween weekend! Halloween weekend — кошмарные скидки до 70%! Halloween weekend!
8(831)261-04-76
Поиск по сайту
Halloween weekend! Halloween weekend — кошмарные скидки до 70%! Halloween weekend!
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Привод DVD-RW LG GP70NS50 серебристый USB ultra slim

Артикул: 108012
  • Привод оптический DVD-RW LG GP70NS50 серебристый USB ultra slim M-Disk Mac внешний RTL - фото 1
  • Привод оптический DVD-RW LG GP70NS50 серебристый USB ultra slim M-Disk Mac внешний RTL - фото 2
Привод оптический DVD-RW LG GP70NS50 серебристый USB ultra slim M-Disk Mac внешний RTL - фото 1
Привод оптический DVD-RW LG GP70NS50 серебристый USB ultra slim M-Disk Mac внешний RTL - фото 2
4 050 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 108012
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
Поделиться:
Получить подарок
БрендLG
Тип товараПривод оптический
Тип приводаDVD RW DL
ИнтерфейсUSB 2.0
Тип размещениявнешний
Цвет корпусасеребристый
Скорость чтения CD24x
Скорость чтения DVD8x
Скорость записи CD-R24x
Скорость записи CD-RW24x
Скорость записи DVD-R8x
Скорость записи DVD+R8x
Скорость записи DVD-RW6x
Скорость записи DVD+RW8x
Скорость записи DVD-R DL6x
Скорость записи DVD+R DL6x
Скорость записи DVD-RAM5x
Размер буфера, Мб0.75
Время доступа CD139 мс
Время доступа DVD167 мс
Длина, см13.6
Ширина, см14.5
Высота, см1.5
Вес, кг0.22
внешний оптический привод DVD RW DL, воспроизводит диски: DVD, CD, записывает диски: DVD, CD, интерфейс USB 2.0, цвет корпуса: серебристый


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Привод DVD-RW LG GP70NS50 серебристый USB ultra slim - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Нижнем Новгороде

8 (831) 261-04-76

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...