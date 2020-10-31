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Память оперативная DDR3 Patriot 2Gb 1600MHz (PSD32G160081)

Артикул: 106569
Память оперативная DDR3 Patriot 2Gb 1600MHz (PSD32G160081)
1 120 руб. 
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Артикул: 106569
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 10 лет
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендPatriot
Тип товараПамять оперативная
Тип памятиDDR3
Тактовая частота1600 МГц
Поддержка ECCнет
CAS Latency (CL)9
Вес, кг0.03
Высота, см5.3
Длина, см17
Количество в упаковке1
Объем одного модуля2 Гб
Форм-фактордля компьютеров (DIMM)
Напряжение питания1.5 В
Низкопрофильная (Low Profile)нет
Пропускная способность12800 Мб/с
Оперативная память Patriot Signature [PSD32G160081] станет отличным выбором для владельцев стационарных компьютеров, в которых используется память, относящаяся к типу DDR3. Модель подойдет для применения в системных блоках, играющих роль производительных рабочих станций и домашних игровых компьютеров начального и среднего уровня. Объем модуля памяти равен 2 ГБ. Допускается использование устройства как в качестве единственного модуля памяти, так и в комбинации с другими модулями. Тактовая частота модуля памяти Patriot Signature [PSD32G160081] равна 1600 МГц. Поддерживается работа на частотах 800, 1066 и 1333 МГц. Пропускная способность устройства равна 12800 МБ/с. Модуль памяти соответствует таймингам 11-11-11-28. Для питания устройства используется напряжение, равное 1.5 В. Высота модуля памяти равна 30 мм. Модель поставляется в фирменной компактной упаковке Patriot, конструктивное исполнение которой позволяет ознакомиться с внешним видом модуля памяти. На упаковке расположена наклейка, содержащая информацию о кратких технических характеристиках устройства.


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Память оперативная DDR3 Patriot 2Gb 1600MHz (PSD32G160081) - купить по цене 1120 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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