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Внешний HDD Seagate Expansion Portable 4Tb (STEA4000400)

Артикул: 106124
  • Внешний жесткий диск Seagate Original USB 3.0 4Tb STEA4000400 Expansion Portable (5400 об/мин) 2.5&q - фото 1
  • Внешний жесткий диск Seagate Original USB 3.0 4Tb STEA4000400 Expansion Portable (5400 об/мин) 2.5&q - фото 2
  • Внешний жесткий диск Seagate Original USB 3.0 4Tb STEA4000400 Expansion Portable (5400 об/мин) 2.5&q - фото 3
  • Внешний жесткий диск Seagate Original USB 3.0 4Tb STEA4000400 Expansion Portable (5400 об/мин) 2.5&q - фото 4
  • Внешний жесткий диск Seagate Original USB 3.0 4Tb STEA4000400 Expansion Portable (5400 об/мин) 2.5&q - фото 5
Внешний жесткий диск Seagate Original USB 3.0 4Tb STEA4000400 Expansion Portable (5400 об/мин) 2.5&q - фото 1
Внешний жесткий диск Seagate Original USB 3.0 4Tb STEA4000400 Expansion Portable (5400 об/мин) 2.5&q - фото 2
Внешний жесткий диск Seagate Original USB 3.0 4Tb STEA4000400 Expansion Portable (5400 об/мин) 2.5&q - фото 3
Внешний жесткий диск Seagate Original USB 3.0 4Tb STEA4000400 Expansion Portable (5400 об/мин) 2.5&q - фото 4
Внешний жесткий диск Seagate Original USB 3.0 4Tb STEA4000400 Expansion Portable (5400 об/мин) 2.5&q - фото 5
8 020 руб. 
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+ 61 КэтКоинов
Артикул: 106124
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендSeagate
Тип товараВнешний жесткий диск
Вес, кг0.17
Объем4 Тб
Размеры (ШхВхД), мм80x21x117
Тип дискаHDD
ИнтерфейсUSB 3.0
Материал корпусапластик
Форм-фактор HDD, дюйм2,5
Цветчерный
Это легкое в использовании решение для случаев, когда нужно мгновенно добавить пространство для хранения данных на компьютере и взять файлы с собой.

Видео:

Видеообзор на Внешний HDD Seagate Expansion Portable 4Tb (STEA4000400)

Видеообзор Внешний HDD Seagate Expansion Portable 4Tb (STEA4000400)



Теги товара: USB 3.0, Черные.


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Самовывоз невозможен
Внешний HDD Seagate Expansion Portable 4Tb (STEA4000400) - стоимость товара 8020 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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