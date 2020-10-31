Halloween weekend! Halloween weekend — кошмарные скидки до 70%! Halloween weekend!
8(831)261-04-76
Поиск по сайту
Halloween weekend! Halloween weekend — кошмарные скидки до 70%! Halloween weekend!
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 
Главная Товары для красоты и здоровья Медицинские измерительные приборы Тонометры Omron Тонометр автоматический Omron M2 Classic с адаптером и универсальной манжетой

Тонометр автоматический Omron M2 Classic с адаптером и универсальной манжетой

Артикул: 105695
  • Тонометр автоматический Omron M2 Classic с адаптером и универсальной манжетой - фото 1
  • Тонометр автоматический Omron M2 Classic с адаптером и универсальной манжетой - фото 2
  • Тонометр автоматический Omron M2 Classic с адаптером и универсальной манжетой - фото 3
Тонометр автоматический Omron M2 Classic с адаптером и универсальной манжетой - фото 1
Тонометр автоматический Omron M2 Classic с адаптером и универсальной манжетой - фото 2
Тонометр автоматический Omron M2 Classic с адаптером и универсальной манжетой - фото 3
4 510 руб. 
Купить
+ 144 КэтКоинов
Артикул: 105695
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 5 лет (пожизненное бесплатное сервисное обслуживан
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендOmron
Тип товараТонометр
Тип тонометраавтоматический
Тип манжетына предплечье
Определение частоты пульсаесть
Определение артериального давленияесть
Нагнетание воздухаавтоматическое
Размер манжеты, см22-42
Автоматическое отключениеесть
Память последнего измеренияесть
Питание от батареек или аккумулятораесть
Питание от сетиесть
Сумка в комплектеесть
ПроизводствоКитай
Высота, см8.4
Длина, см12.9
Ширина, см10.4
Вес, кг0.29

Тонометр автоматический Omron M2 Classic с адаптером и универсальной манжетой помогает контролировать артериальную гипертонию  — основной фактор риска развития инсульта. Компактный прибор для быстрого, точного и регулярного измерения артериального давления и пульса в домашних условиях. Наличие в комплекте поставки универсальной компрессионной манжеты нового поколения Omron Easy Cuff, модель HEM-RML31, позволяет проводить проверки артериального давления пользователям со средней и крупной комплекцией, с охватом плеча от 22 до 42 см, память устройства 60 измерений. 
Комплектация:

  • Электронный блок,
  • манжета компрессионная HEM-RML31,
  • руководство по эксплуатации,
  • чехол для хранения прибора,
  • комплект элементов питания,
  • журнал для записи артериального давления,
  • сетевой адаптер,
  • гарантийный талон

Видео:

Видеообзор на Тонометр автоматический Omron M2 Classic с адаптером и универсальной манжетой

Видеообзор Тонометр автоматический Omron M2 Classic с адаптером и универсальной манжетой

 



Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Тонометр автоматический Omron M2 Classic с адаптером и универсальной манжетой - купить по цене 4510 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Нижнем Новгороде

8 (831) 261-04-76

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...