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Главная Смартфоны и телефония Зарядные устройства для телефонов Mango Автомобильное зарядное устройство Mango Device Quick Charge 2.0 (silver, 4USB car charger)

Автомобильное зарядное устройство Mango Device Quick Charge 2.0 (silver, 4USB car charger)

Артикул: 105505
Автомобильное зарядное устройство Mango Device Quick Charge 2.0 (silver, 4USB car charger)
790 руб. 
2 520 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 105505
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 6 мес
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендMango
Тип товараАвтомобильное зарядное устройство
Выходной ток, A2.1, 1.2
Длина провода1.2 м
Разъем подключенияUSB
Цветсеребристый
Универсальное автомобильное зарядное устройство Mango Device, подключаемое к бортовой сети автомобиля, с четырьмя USB портами и технологией быстрой зарядки Qualcomm Quick Charge 2.0, сделано из высококачественных материалов, отличающихся высокой устойчивостью к воздействиям внешней среды.


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Самовывоз невозможен
Автомобильное зарядное устройство Mango Device Quick Charge 2.0 (silver, 4USB car charger) - этот товар вы можете купить по цене 790 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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