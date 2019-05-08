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Ирригатор полости рта Little Doctor Aquajet Ld-a8 детский

(4)
Артикул: 105498
  • Ирригатор полости рта Little Doctor Aquajet Ld-a8 детский - фото 1
  • Ирригатор полости рта Little Doctor Aquajet Ld-a8 детский - фото 2
Ирригатор полости рта Little Doctor Aquajet Ld-a8 детский - фото 1
Ирригатор полости рта Little Doctor Aquajet Ld-a8 детский - фото 2
3 090 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 105498
В наличии
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Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендLittle Doctor
Тип товараИрригатор
Вес, кг1.47
Высота, см18
Давление струи, кПа290 - 810
Длина, см16.5
Количество режимов4
КомплектацияОсновное устройство, Сменная насадка - 5 шт. (4 шт. - стандартные струйные насадки, 1 шт. - пародонтологическая), Шурупы для крепления к стене, Руководство по эксплуатации на русском языке, Гарантийный талон.
Насадок в комплекте5
Питание от батареек или аккумуляторанет
Питание от сетида
ПроизводствоТайвань
Частота пульсации воды1200 имп/мин
Ширина, см14

Ирригатор Little Doctor Aquajet Ld-a8 детский предназначен для ухода за полостью рта малышей с трехлетнего возраста. Специальный дизайн делает ирригатор привлекательным для ребенка, удобное нескользящее мягкое покрытие обеспечивает комфорт использования. Регулируемая подача жидкости обеспечивает бережный уход за слизистой рта, эффективно вымывает остатки пищи из межзубного пространства.

Особенности:

  • Давление воды более 8 атм.;
  • Плавная регулировка струи воды позволяет использовать прибор детям и людям с чувствительной слизистой;
  • Емкость контейнера для жидкости - 500 мл;
  • Частота пульсаций составляет 1200 имп./мин.;
  • Специальное Soft-Touch-покрытие делает использование прибора комфортным и приятным.

Комплектация:

  • Ирригатор Little Doctor Aquajet Ld-a8 (детский);
  • Насадки (5 шт.);
  • Документация;
  • Упаковка.

Видео:

Видеообзор на Ирригатор полости рта Little Doctor Aquajet Ld-a8 детский

Видеообзор Ирригатор полости рта Little Doctor Aquajet Ld-a8 детский



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Рейтинг: 5 на основе 4 отзывов
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08.05.2019
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Очищает прекрасно межзубное пространство. Приятней и удобней, чем нитью.


13.05.2018
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Чистит хорошо по сравнению с батарейным ирригатором.

Недостатки:
Возможно уровень шума, но не критично.

Комментарий:
Разъем для насадки - я полагал, они стандартизированны и я смогу использовать имеющиеся насадки от прежнего ирригатора. Ну нет так нет.


13.05.2018
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Очищает прекрасно межзубное пространство. Приятней и удобней, чем нитью.

Недостатки:
Быстро кончается водичка и шумит)))

Комментарий:
Товар отличный! Жалею, что не купили раньше.


13.05.2018
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Работает немного тише чем LD-A7 (пользуюсь обеими версиями). Отлично выполняет свои функции. Дополнительная насадка в комплекте.

Недостатки:
Не обнаружил таковых.

Комментарий:
Купил себе этот ирригатор на работу (в мастерскую). Дома давно и успешно пользуюсь LD-A7, потому выбор производителя был очевиден.

Самовывоз невозможен
Ирригатор полости рта Little Doctor Aquajet Ld-a8 детский - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3090 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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