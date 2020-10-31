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Душевая система для душа Lemark Standard LM2160C

Артикул: 102963
  • Душевая система для душа Lemark Standard LM2160C - фото 1
  • Душевая система для душа Lemark Standard LM2160C - фото 2
Душевая система для душа Lemark Standard LM2160C - фото 1
Душевая система для душа Lemark Standard LM2160C - фото 2
13 080 руб. 
Купить
+ 141 КэтКоинов
Артикул: 102963
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 10 лет (7 лет на корпус, 1 год на душевые принадле
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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Коллекция Standard
filter_noneТовар входит в коллекцию Standard

Коллекция Standard

БрендLemark
Тип товараДушевая система
Диаметр верхнего душа23 см
Кол-во режимов верхнего душа1
Наличие мыльницынет
Наличие полочкинет
Скрытый монтажнет
Функция Тропический дождьда
Наличие крючканет
Смеситель с термостатомнет
Наличие излива у смесителянет
Страна бренда Чехия
Цветхром
Высота душевой штанги131.8 см
Вес, кг4
режим «Тропический дождь», регулируемая высота верхнего душа, диаметр верхнего душа - 23 см


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Самовывоз невозможен
Душевая система для душа Lemark Standard LM2160C - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 13080 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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