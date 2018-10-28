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Цифровой фотоаппарат Canon PowerShot G5 X

(2)
Артикул: 102960
  • Цифровой фотоаппарат Canon PowerShot G5 X - фото 1
  • Цифровой фотоаппарат Canon PowerShot G5 X - фото 2
  • Цифровой фотоаппарат Canon PowerShot G5 X - фото 3
  • Цифровой фотоаппарат Canon PowerShot G5 X - фото 4
Цифровой фотоаппарат Canon PowerShot G5 X - фото 1
Цифровой фотоаппарат Canon PowerShot G5 X - фото 2
Цифровой фотоаппарат Canon PowerShot G5 X - фото 3
Цифровой фотоаппарат Canon PowerShot G5 X - фото 4
49 400 руб. 
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Артикул: 102960
В наличии
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Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендCanon
Тип товараКомпактные фотоаппараты
Разрешение матрицы, Мпикс20.9
Физический размер матрицы12.8x9.6 мм
Тип матрицыBSI CMOS
Встроенная вспышканет
Крепление внешней вспышкибашмак
Фокусное расстояние (35 мм эквивалент)24-100.8 мм
ДиафрагмаF1.8-F2.8
Zoom оптический4.2х
Zoom цифровой4x
Система стабилизации изображенияоптическая
Скорость серийной съемки5.9 кадр./сек.
Запись видеоесть
Максимальное разрешение видеосъемки1920x1080
Размер дисплея, дюйм3
Разрешение дисплея1040000
Тип дисплеяЖК, поворотный, сенсорный
Тип видоискателяэлектронный
Светочувствительность125-1280 ISO
Тип карт памятиSD, SDHC, SDXC
ИнтерфейсыUSB 2.0 с поддержкой зарядки, HDMI, разъем для пульта ДУ
Wi-Fiесть
Bluetoothнет
GPSнет
Влагозащитанет
Элементы питаниясвой собственный
Цветчерный
Комплектацияфотоаппарат, ремень для запястья, аккумулятор, зарядное устройство, шнур питания, документация, упаковка
Габариты (ШxВxГ), мм112.4х76.4х44.2
Вес, кг0.377

Цифровая фотокамера Canon PowerShot G5 X обладает профессиональным качеством съемки, множеством функций и опций, при этом очень проста и удобна в использовании.

Благодаря мощному процессору DIGIC 6 и датчику CMOS 20,2 мегапикселя типа 1.0, можно получить превосходные яркие и четкие фотографии.

Оптический стабилизатор поможет сделать красивые и, главное, не смазанные фото при любых условиях и даже при плохом освещении.

С помощью Wi-Fi и динамической NFC-метки, можно моментально подключить камеру к телефону или планшету, тем самым загрузить на них фото и видеоролики.

Для фотокамеры подходят стандартные зарядные устройства с разъемом USB. Зарядить устройство можно как от розетки, так и от компьютера.

Получившиеся фотоснимки можно просмотреть на большом сенсорном экране с диагональю 3.0".

На корпусе устройства расположено многофункциональное кольцо управления, большое количество режимов и настроек, которое позволит полностью контролировать процесс создания незабываемых снимков.

ОСНАЩЕНИЕ:
  • автоматическая и ручная автофокусировка
  • оптический стабилизатор
  • электронный видеоискатель
  • вспышка
  • Wi-Fi
  • сенсорный экран с регулируемым углом наклона

Видеообзор на Цифровой фотоаппарат Canon PowerShot G5 X

Видеообзор Цифровой фотоаппарат Canon PowerShot G5 X


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Рейтинг: 5 на основе 2 отзывов
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28.10.2018
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Плюсы: Светосильный объектив,очень резкий на всех фокусных,приличный зум для компакта,отличный сенсорный экран,хорошая стабилизация,очень неплохое качество видео,достаточно компактный,очень хорошее качество фото,даже при недостаточном освещении...

Недостатки:
Минусы: Маленькая ёмкость батареи

Комментарий:
Комментарий: Выбирал между canon и sony rx 100m3,по светосиле ,зуму и наличию сенсорного экрана победил canon.о своем выборе не жалею,пользуюсь около года,камера всегда со мной,почти перестал пользоваться второй камерой(sony 77m2).Камера маленькая поэтому никто не обращает на неё внимание,на Новогоднем корпоративе,в условиях плохого освещения,получились отличные снимки,коллеги удивились УВИДЕННОМУ,Если кто то думает что камера современного смартфона снимает не хуже,то он глубоко ошибается,особенно при недостаточном освещении смартфон очень сильно уступает.


28.10.2018
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Небольшие габариты, видоискатель, поворотный дисплей

Недостатки:
Немного завышена цена

Комментарий:
Купил G5X на замену G12. Первые впечатления очень неплохие.
Из плюсов:
- меньше искажений на широком угле
- меньще уровень шумов - ISO 800 вполне рабочее.
- заметно быстрее серийная съемка
- яркий электронный видоискатель
- лучшее качество видео - двойная стабилизация
- WiFi с возможностью дистанционного управления со смартфона (с картинкой на экране и зумом!!!)
- поворотное кольцо зума на объективе
- большой сенсорный дисплей
- заряжается от микро-usb кабеля.
В целом - достойное продолжение серии G10-G16 .

Самовывоз невозможен
Цифровой фотоаппарат Canon PowerShot G5 X - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 49400 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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