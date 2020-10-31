Пояс для кимоно PENNA 2,6м Зелёный PCB-373-2,6-Green (00015865)

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|PENNA
|Тип товара
|Пояс для кимоно
|Вид единоборства
|боевые искусства
|Материал
|хлопок
|Цвет
|Зелёный
|Размер
|рост 2,6 м
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