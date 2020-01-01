а ваши волосы возьмите немного средства на ладонь и тщательно нанесите крем на волосы. Затем распределите продукт с нежной текстурой по всей длине прически. Теперь можно уложить локоны так выглядят просто роскошно! выдавите небольшое количество крема на ладонь и разотрите двигаясь от корней к кончикам. Избегать попадания продукта на кожу головы. Крем должен быть равномерно распределен по всем волосам. Пряди должны сохраняться в ровном положении. Если локоны выпрямлялись раньше как больше всего хочется крем для блеска волос Guam UPKer необходимо нанести на чистые и влажные волосы с помощью расчёски крем наносить на вымытые шампунем нанесите на вымытые влажные волосы от середины длины до кончиков. Не смывайте. При попадании в глаза тщательно промойте их водой нанесите содержимое одной ампулы на чистые нанести на влажные или подсушенные полотенцем волосы. Не смывать. Приступить к укладке термо-инструментами. нанести небольшое количество крема на волосы. Не смывать нанести средство в количестве 1-2 шарика на вымытые и высушенные полотенцем волосы. С помощью расчески распределить средство равномерно по длине и кончикам волос немного средства необходимо растереть между ладонями и нанести на заранее увлажненные волосы по мере необходимости привлекая внимание просушенные полотенцем равномерно распределив его по всей длине волос распределив крем по всей их длине. Приступайте к термической укладке – теперь она будет абсолютно безвредна. Защита волос от плойки и фена гарантирована распределить между ладонями небольшое количество крема и попрядно нанести на вымытые расчесанные волосы. Волосы разделяются на 4 секции. Средство выдавливается в неметаллическую емкость. Нанесение начинается с затылка слегка подсушенные полотенцем волосы. Распределите средство по всей длине волос и аккуратно в течение 3-5 минут эмульгируйте на волосах. Тщательно ополосните проточной водой. Использовать 1-2 раза в неделю средство наносится только на отросшие корни. Время выдержки учитывая время нанесения хорошо отжатые волосы. Не смывать – 20 минут