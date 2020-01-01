а затем аккуратно вбить эссенцию в кожу до полного впитывания. а также использовать в паре с альгинатной маской и мезороллером аккуратно распределите на скулы во время утренних и вечерних процедур. выдавите на руку немного сыворотки и равномерно нанесите на лицо. Дождитесь полного впитывания и нанесите другие уходовые средства из этой серии. Продукт следует наносить дважды в день выдавите необходимое количество на ладони и нежно распределите по лицу дайте впитаться дать впитаться и продолжите уход эмульсией или кремом из этой же линейки. избегая области вокруг глаз и губ используется перед тонером. С помощью пипетки нанесите нужное количество средства на кожу лица. Втирайте легкими движениями подушечками пальцев используйте средство на очищенную кожу в качестве эссенции либо тонера. лоб массирующими движениями мягко помассировать лицо на область под глазами – легкими вбивающими на очищенную и тонизированную кожу лица нанесите эссенцию легкими похлопывающими движениями. Распределите по всему лицу на очищенную кожу лица надавите на помпу и выдавите необходимое количество эссенции нанесите на кожу средство мягкими нанесите на очищенную кожу лица перед нанесением эмульсии/сыворотки и крема нанесите небольшое количество средства на кожу мягкими нанесите небольшое количество эссенции на ватный диск или палочку мягко постукивающими движениями нанесите на кожу лица нанесите необходимое количество средства на ватный диск и протрите кожу лица. Также можно использовать и без ватного диска нанесите необходимое количество средства на очищенную и тонизированную кожу нанесите необходимое количество эссенции на предварительно очищенную кожу нанести и распределить на чистой коже после применения тоника нанести на очищенную и тонизированную кожу лица мягкими разглаживающими движениями нанести на очищенную кожу лица нанести на чистую сухую кожу лица нанести небольшое количество на кожу мягкими похлопывающими движениями нанести несколько капель эссенции на очищенную и тонизированную кожу нанести средство на лицо нанести средство на очищенную кожу лица нанести средство на очищенную кожу лица мягкими поглаживающими движениями нанести эссенцию нанести эссенцию на очищенную и тонизированную кожу наносите несколько капель эссенции на очищенную и обработанную тонером область лица и шеи 1-2 раза в день. Подождите наносить на очищенную кожу лица после тоника и эмульсии перед использованием крема наносить непосредственно на чистую кожу лица и шеи кончиками пальцев или ватным диском небольшое количество эссенции нанесите мягкими похлопывающими движениями. необходимое количество эссенции растереть между ладонями и аккуратно вмассировать в кожу. Лицо предварительно очистить и тонизировать обработка лица эссенцией — это третий этап в корейской пятиступенчатой системе ухода за кожей. Перед его использованием следует очистить лицо и нанести тонер. После эссенции рекомендуется нанести на кожу эмульсию и увлажняющий крем. очистите и тонизируйте кожу. Выдавите на ватный диск несколько капель сыворотки и протрите им лицо. Дождитесь полного впитывания средства. В конце рекомендуется нанести питательный крем из этой же серии. очистите кожу тонером очистить лицо перед нанесением дневного крема для разглаживания и выравнивания кожи наносите массирующими движениями на кожу вокруг глаз перед нанесением ночного крема для придания мягкости и увлажнения Вашей коже подбородок и нос до полного впитывания подождать 10-15 секунд. Когда образуется пена из воздушных пузырьков пока средство впитается поместите ампулу на стойку. Аккуратно откройте ампулу после очищение нанести на лицо при помощи пальцев или ватного диска после очищения и тонизирования кожи нанесите эссенцию и распределите легкими движениями. после очищения и тонизирования кожи нанести несколько капель эссенции и равномерно распределить равномерно распределите легкими массажными движениями и дайте впитаться сломав ее горлышко. Оденьте дозатор. Наносите средство на кожу мягкими сыворотку можно использовать как самостоятельно так и добавлять в ваш уходовый тонер или крем через 20 минут нанести последующие косметические средства шеи и области декольте нанести эссенцию. Рекомендуется использовать утром и вечером эссенцию рекомендуется наносить на проблемные зоны утром и перед сном как последний этап ухода за кожей лица. Также можно наносить на все лицо для общего выравнивания тона кожи.