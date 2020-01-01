Вертикальные пылесосы Redmond

Основной цвет бело-голубой бело-зеленый бело-синий белый голубой зеленый золотой красно-черный красный оранжевый серо-зеленый серо-синий серый синий фиолетовый черно-белый черный

Тип бытовой вертикальный вертикальный+ручной электровеник

Труба всасывания нет складная составная телескопическая цельная

Тип уборки влажная влажная/сухая сухая

Тип пылесборника контейнер строительный циклонный филтр циклонный фильтр

Емкость пылесборника 0,4 0,6 л 0,75 л 0,76 л 0,8 л 0,88 л 0.1 л 0.3 л 0.4 л 0.5 л 0.6 л 0.8 л 1 л 1.5 л 1.5 м 2 л

Регулятор мощности да есть на рукояти на рукоятке нет

Потребляемая мощность, Вт 10 48 90 120 Вт 125 Вт 1700 Вт 525 Вт 95 Вт 120 125 170 400 600 800 1000 1500 1600

Мощность всасывания, Вт 10 15 80 100 110 120 130 151 Вт 14000

Уровень шума 61 дБ 65 70 дБ 71 дБ 72 73 75 78 78 дБ 80 80 дБ 84 дБ 87 дБ

Дополнительные функции 180° по горизонтали/ моющийся съёмный контейнер для сбора пыли/ две скорости работы вертикальная и горизонтальная парковка гибкий шланг индикатор заполнения пылесборника/ вертикальная парковка/ щётка с вращением на 360°/прозрачное окошко пылесборника индикация включения индикация зарядки аккумулятора индикация перегрева индикация разрядки аккумулятора индикация степени зарядки легкая и эргономичная конструкция легкая очистка мсоющийся фильтр не трбуюющий замены обработка горячим паром очистка фильтра плавный пуск подача пара подсветка области уборки прорезиненные колеса прочная режим вертикального пылесоса режим ручного пылесоса резиновые колесики ручной пылесос/ вертикальная парковка/ защита от перегрева/ фильтр тонкой очистки ручной пылесос/ вертикальная парковка/ манёвренная щётка для пола и щелевая насадка/ моющийся съёмный пылесборник и фильтр ручной пылесос/ вертикальная парковка/ светодиодная подсветка на щётке/ поворот щетки: 90° по вертикали ручной пылесос/ вертикальная парковка/адаптер для использования других насадок ручной пылесос/ моющиеся пылесборник и фильтр/ вертикальная парковка складная ручка - мгновенное трансформирование из одной версии пылесоса в другую съёмный ручной пылесос/ две скорости работы/ поворот щётки: в двух плоскостях/ технология мультициклон/ моющийся съёмный контейнер для сбора пыли съёмный ручной пылесос/ две скорости работы/ щётка с вращением на 180°/ моющийся съёмный контейнер для сбора пыли съёмный ручной пылесос/ моющийся съёмный контейнер для сбора пыли тройное всасывание с помощью специальной треугольной насадки управление мощностью на рукоятке функция сбора жидкостей

Комплектация HEPA-фильтр адаптер для использования других насадок от пылесосов Arnica (насадка пол/ковёр аккумуляторный блок база для зарядки блок питания большая насадка для пола ворсовая щётка держатель тряпки документация зарядка зарядное устройство комбинированная насадка контейнер для сбора пыли (без мешка для сбора пыли) крепления для смотки шнура кронштейн на стену с держателем для насадок круглая с мягкой щеткой мини-щетка моющая насадка с накладкой для твердых поверхностей насадка для чистки текстиля насадка с мягким валиком для твердых покрытий насадки паркетная насадка) плоская щелевая пылесборником пылесос пылесос с установленным пылесборником и фильтрами пылесос с установленным резервуаром для воды съёмный аккумулятор тканевых обивок мебели (прямоугольная) тканевых обивок мебели(прямоугольная)/HEPA-13 фильтр/телескопическая удлинительная складная ручка-трансформер/треугольная насадка для пола тряпка для пола турбощетка турбощетка/ ворсовая щетка/ насадка 2 в 1 удлиненная щелевая насадка удлиненная щелевая насадка/насадка для чистки текстиля удлинительная ручка удлинительная трубк удлинительная трубка удобная съемная ручка узкая насадка узкая насадка «2 в 1» универсальная и мини-электрощетки упаковка фильтр фильтр тонкой очистки фильтрами и щеткой для пола щелевая насадка щелевая насадка/ универсальная щетка «ковер-пол» щетка щетка для пола/ узкая насадка «2 в 1»/ щетка для обивки щетка для пола/ узкая насадка/ ворсовая щетка щетка для пола/ щелевая насадка/ ворсовая щетка щетка с мягкой щетиной щётка ворсовая щётка для пола

Длина сетевого шнура 1.9 м 3.75 м 4 м 4.7 м 5 м 6 м 6.2 м 7,5 м 7.5 м без сетевого шнура нет

Источник питания аккумулятор

батарейки

сеть

Время зарядки 2,3 ч 240 мин 240 мин. 3,5 ч 300 мин 300 мин. 4 ч 6 ч 600 мин

Время работы от аккумулятора 16 мин 25 мин 30 мин 30 мин. 35 мин 35 мин. 38 мин 40 мин 45 мин 45 мин. 60 мин

Емкость аккумуляторов, mAh 2 2.2 1000 2000 2200 2600

Зарядное устройство блок питания

в комплекте

есть