10 режимов нагрева 6 автоматических программ автоматический сенсор автоотключение автоподстройка под куски разной толщины длина шнура 0.85 м защита от перегрева максимальная температура - 180° максимальная температура нагрева 240°с ± 3% минимальная температура - 90° пластины и поддон можно мыть в посудомоечной машине раскладывается на 180 градусов раскладывается на 180° режим работы верхней части как самостоятельной рабочей поверхности режим разморозки ручка с защитой от нагревания три вида сменных панелей в комплекте фиксатор расстояния между пластинами