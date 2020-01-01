Интердентальные наборы

выдавите небольшое количество зубной пасты на щетину зубной щетки «RADIUS». Чистите зубы круговыми движениями в направлении от десен. Для дезинфекции поместите щетку в раствор перекиси водорода. Меняйте головку каждые 3 месяца. Продукт продается с настройкой на правую руку. Для изменения настроек на левую руку: снимите головку для ежедневного ухода за полостью рта для этого сильно потяните за нее не прилагая при этом чрезмерных усилий в течение 1 минуты. Во избежание ощущения дискомфорта не следует касаться корня языка. Очистив язык поверните щетинками к себе и вставьте в ручку применяется для ежедневного ухода за полостью рта промойте массажер очиститель-языка под струей воды и сполосните рот чистить язык необходимо плавными легкими движениями от задней части к самому его кончику