Макияж для лица Wet n Wild

Wet n Wild Bronzer palm beach ready Wet n Wild Bronzer sunset striptease Wet n Wild Bronzer ticket to brazil Wet n Wild Bronzer what shady beaches Wet n Wild E300 halo gorgeous Wet n Wild E301a seal the deal Wet n Wild E304a halo goodbye Wet n Wild E306b guilded glow Wet n Wild E309b goddess glow Wet n Wild E319b blossom glow Wet n Wild E321b precious petals Wet n Wild E3272 apri-cot in the middle Wet n Wild E351c bleached Wet n Wild E352c nudecomer Wet n Wild E353c groupie Wet n Wild E354c brass Wet n Wild E355c toasty Wet n Wild E356c spiked Wet n Wild E358c karma Wet n Wild E362c soft ivory Wet n Wild E363c nude ivory Wet n Wild E365c soft beige Wet n Wild E368c golden beige Wet n Wild E61462 Wet n Wild E7491 dulce de leche Wet n Wild E7501 caramel toffee Wet n Wild E7511 light medium Wet n Wild E800 when the nude strikes Wet n Wild E840b light ivory Wet n Wild E841b light med beige Wet n Wild E842b medium tawny Wet n Wild E850 partners in prime Wet n Wild Foundation cream beige Wet n Wild Foundation golden honey Wet n Wild Foundation shell ivory Wet n Wild Foundation soft beige Wet n Wild Foundation soft ivory