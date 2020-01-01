Сетевые фильтры

USB зарядное устройство да есть нет 2 2 шт.

Входная вилка EURO (CEE 7/7 с заземляющим контактом) Euro IEC-320 IEC-320 C14 IEC-320 C14 Locking Plug IEC320 Schuko CEE 7/7P СЕЕ 7/7 евро

Выходные розетки 1 розетка универсальная без заземления 3 х СЕЕ 7/4 4 розетки с заземляющим контактом 5 розетки с заземляющим контактом 5 х CEE 7 Schuko 5 х СЕЕ 7/4 6 х СЕЕ 7/4 CEE 7 Schuko CEE 7/4 («Schuko») EURO с заземляющим контактом - 1 шт. EURO с заземляющим контактом - 4 шт. EURO с заземляющим контактом - 5 шт. EURO плоские EURO плоские - 2 шт. EURO плоские - 4 шт. EURO с заземлением EURO с заземлением - 4 шт. EURO с заземлением - 5 шт. EURO с заземлением - 6 шт. Euro Euro с заземлением RUS RUS - 1 шт. RUS - 2 шт. RUS с заземлением RUS с заземлением - 3 шт Евро Российский стандарт плоские - 2 шт. российская - 1 шт. с заземлением с заземляющим контактом узкие - 2 шт. узкие - 4 шт.

Длина шнура 1 1 м 1,5 1,6 м. 1,7 1,8 1,8 м. 1,8-2м 1,83 м. 1,9 1.8 м 1.83 м 1.9 м 2 3 5 7 10 м 10 м. 2 м 2 м. 3 м. 3 м 3 м. 5 м 5 м. 7 м 7 м. без шнура нет 10

Защита от короткого замыкания да

есть

нет

Количество розеток 1 2 3 4 5 6 8 10

Максимальный ток 6 10 10 А 15 16 16 А 6 А 7