1 (1/8) 3 мм 1-1/2 (3/16) 4.5 мм 1/2 (3/32) 2.25 мм 2 (1/4) 6 мм 2 аккумуляторных блока 2 насадки 2 насадки с установкой длины (1-10 мм и 10-20 мм) 2 насадки-гребня,щеточка для очистки 3 (3/8) 10 мм 3 мм 4 (1/2) 13 мм 4 гребня 4 насадки 4 насадки - 0 (1/16) 1,5 мм 4 пластиковые насадки Andis Snap-On Blade Attachment Combs 4-Comb Set 23575 (1,5 мм 5 (5/8) 16 мм 5 насадок - 0 (1/16) 1.5 мм 5 насадок с магнитным креплением 6 (3/4) 19 мм 6 гребней 6 мм и 9 мм) 6 насадок - 1 (1/8) 3 мм 7 (7/8) 22 мм 8 (1) 25 мм 8 направляющих насадок 9 и 12 мм 9 насадок - 0 (1/16) 1,5 мм Гребень для волос (15 мм/18 мм) Гребень для волос (3 мм/6 мм) Гребень для волос? (9 мм/12 мм) Гребень для стрижки вокруг ушей (1 мм/1–9 мм) Жесткий чехол Крышечка Масло Машинка для стрижки Пузырек с маслом Сумка для путешествий Щеточка для очистки Щеточка для чистки адаптер база для зарядки бритвенная головка Shaver бритвенный станок гребни документация зарядная база зарядная подставка зарядная премиум-подставка зарядное устройство зарядный шнур защита лезвий защитная крышечка защитная крышка лезвий защитный колпачок для ножа инструкция кисточка для очистки. масло масло для ножевого блока масло и щеточка для чистки масло. машинка машинка для стрижки насадка насадка (2 шт.) насадка-гребень насадка-триммер насадки насадки 3 насадки 3/4/6/7/12/15 мм ножницы парикмахерская накидка подвижная насадка подставка для зарядки подставка для насадок прибор пузырек с маслом. расческа сетевой адаптер смазочное масло смазочное масло для ухода за ножевым блоком смазочное масло для ухода за ножевым блоком. триммер триммер для носа и ушей упаковка упаковка. чехол чехол на лезвие широкий триммер щeточка щtтка щетка щетка для чистки щеточка для очистки щеточка для чистки щеточка для чистки. щёточка для чистки 6