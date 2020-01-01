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Вес, кг

Высота, см

Длина, см

Ширина, см

Количество функций

Комплектация

Шнурок с кольцом для ключей

Материал

Наличие карабина

Функции

+ инструментом для обжима провода

+ инструментом для снятия изоляции и зачистки проводов

2 биты

2 размера

3 отвертки и стеклобой

3/16 box wrench

4 размера

5 мм

5 мм и 8 мм

9 сменных бит

H 0.9/1.3/1.5/2

HEX5

HEX6

LED-фонарик

P 2/5/6 игла для извлечения сим-карты SIM Eject 0.8.

PH 00/0/1

PH2

PZ2

S 1

SL6-8

SL8-10

T 5/6/7

TR 8/9/10

Прямая отвертка

адаптер

адаптер для бит HEX 1/4 - SQ 1/4

алмазная точилка

барометр

биты SL 1.5/2/2.5/3

биты: PH1

большая крестовая отвертка

большая отвертка

большая отвертка 6мм

большая отвертка для бит

большое лезвие

большое лезвие пилка для ногтей инструмент по уходу за ногтями штопор консервный нож маленькая отвёртка открывалка для бутылок отвёртка инструментом для снятия изоляции шило кольцо для ключей пинцет зубочистка

большое лезвие с серейторной заточкой

большое лезвие с системой блокировки

большое лезвие с фиксатором

большое фиксирующееся лезвие

большое фиксирующееся лезвие (Liner Lock)

большое фиксирующееся лезвие для разделки туш

большой Bit Driver.

большой клинок

брелок из нержавейки

будильник

булавка

булавка из нержавеющей стали

бур-расширитель

вилка

внешний и внутренний инструмент для обжима проводов

высотомер (метры)

высотомер (футы)

высотометр

гаечный ключ

гаечный ключ для кислородного баллона

гайковерт

гнездо д

гнездо для штопора

двухсторонний напильник

держатель бит Leatherman в комлекте с двухсторонней битой

держатель для бит

держатель для больших бит

держатель для малых бит

держатель для шестигранных бит на 1/4”

держатель лезвий

держатель стандартных бит

дисковая пила для небьющегося стекла

длинная крестовая отвертка

длинная крестовая отвёртка

длинная крестовидная отвертка

длинная маленькая крестовая отвёртка Phillips

для D-SUB

для бит

долото

долото и скребок

дополнительные кусачки для проволоки

захват для гаек и цилиндров

захват для цилиндров и гаек

захват круглых предметов

зубило

зубочистка

и

инструм

инструмен

инструмент для болтов

инструмент для боя стекла

инструмент для вскрытия часов

инструмент для вытаскивания крючков с рыбочисткой

инструмент для зачистки проводов

инструмент для извлечения крючков

инструмент для извлечения рыболовного крючка

инструмент для обжима проводов

инструмент для открывания корабельных скоб

инструмент для открывания корабельных скоб с шилом для заклёпки канатов

инструмент для пе

инструмент для пере

инструмент для переключения DIP-переключателей

инструмент для перекусывания

инструмент для перекусывания тве

инструмент для перекусывания тонкой или мягкой проволоки до 40 HRc

инструмент для сгибания проволоки

инструмент для снятия изоляции

инструмент для снятия изоляции закругленный,консервный нож

инструмент для снятия изоляции и зачистки проводов

инструмент для снятия изоляции и скребок

инструмент для снятия изоляции проводов

инструмент для удаления кутикул

инструмент для ухода за ногтями

инструмент для чистки копыт

инструмент для чистки ногтей

инструмент для чистки рыбы

инструмент для чистки рыбы с инструментом для извлечения рыболовного крючка и линейкой

инструмент для чистки рыбы с:инструментом для извлечения рыболовного крючка и линейкой (сантиметры/дюймы)

инструмент по уходу за ногтями

инструментом для снятия изоляции

инструментом по уходу за ногтями

инструменты для зачистки проводов

к

карабин

карабин / открывалка для бутылок

кернер

кернер с многофункциональным крючком

клипса карабин/открывалка для бутылок

ключ для барашкового винта

ключ с гнездом для шестигранников 4 мм

ключ с гнездом для шестигранников 5 мм

ключ с гнездом под шестигранники 4 мм для бит

ключ с гнездом под шестигранники 5 мм для D-SUB

ключ-шестигранник 1/4”

ключ-шестигранник 3/16”

кольцо

кольцо для ключей

кольцо для ключей,

кольцо для крепления и переноски

кольцо для подвеса

комбинированный нож

комбо-нож

компас с линией визир

консервный нож

консервный нож малая отвертка (также для винта с крестообразным шлицем)

консервный нож с маленькой отверткой

консервный нож с маленькой отвёрткой

консервный нож с маленькой отвёрткой Phillips

консервный нож с малой отверткой

консервный нож с малой отверткой Phillips

консервный нож с малой отвёрткой

консервный нож с отвёрткой 3 мм

консервный нож с:малой отвёрткой

кресто

крестовая бита Philips 3

крестовая отвертка

крестовая отвертка 1+2

крестовая отвертка 3мм

крестовая отвертка 4 мм

крестовая отвертка ?

крестовая отвёртка

крестовая отвёртка Phillips

крестоваяотвертка

крестовидная отвертка

крестообразная отвертка

крестообразная отвёртка

крестообразная отвёртка 1-2

кусачки

кусачки для для тросов

кусачки для многожильного провода

кусачки для ногтей

кусачки для провода

кусачки для проводов

кусачки для проволоки

кусачки для твердой проволоки

кусачки для толстой проволоки

кусачки для тонкой и мягкой проволоки твердостью до 40 HRC

лезвие

лезвие для открывания конвертов

лезвие для потрошения

лезвие для разделки туш

лезвие ножа

лезвие ножницы кольцо для ключей светодиод шариковая ручка пилка для ногтей отвертка

лезвие ножницы пилка для ногтей отвёртка открывалка для бутылок инструмент для снятия изоляции кольцо для ключей шариковая ручка

лезвие ножницы пилка для ногтей с острым наконечником инструмент для удаления кутикул отвёртка линейка (см) линейка (дюймы) лезвие для открытия писем лезвие для чистки апельсинов с скребком открывалка для бутылок магнитная крестовая отвёртка Phillips инструмент для снятия изоляции кольцо для ключей светодиод шариковая ручка

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лезвие пилка для ногтей инструмент по уходу за ногтями ножницы с серейторной заточкой

лезвие пилка для ногтей отвертка 2.5 мм ножницы кольцо для ключей шариковая ручка

лезвие пилка для ногтей отвертка ножницы белый светодиод

лезвие пилка для ногтей отвёртка 2.5 мм

лезвие с волнистой заточкой

лезвие с комбинированной заточкой

лезвие с серейторной заточкой 3/4

лезвие с серрейторной заточкой и петлёй

лезвие с системой блокировки

лезвие с фиксатором Liner Lock

лезвие шило/кернер с ушком для шитья отвертка Phillips №1-3

лезвие шило/кернер с ушком для шитья открывалка для бутылок плоская отвертка № 3 инструмент для сгибания проволоки консервный нож плоская отвертка № 1 штопор

линейка

линейка ( дюйм )

линейка ( дюйм)

линейка ( см )

линейка (230 мм),линейка (9 дюймов)

линейка (5 см)

линейка (8 inch/19 cm)

линейка (длина 22 см)

линейка (дюймы)

линейка (мм)

линейка (сантиметры и дюймы)

линейка (сантиметры/дюймы)

линейка (см + дюйм)

линейка (см.)

линейка 19 см

лопатка

лупа

лупа 8x

лупа с отвёрткой для точных работ

люминесцентная рукоять

магнитная крестовая отвёртка Phillips

малая отвертк

малая отвертка

малая отвертка (пригодна для шурупов Phillips)

малая отвертка (также для винта с крестообразным шлицем)

малая отвертка 3 мм

малая отвёртка

малая отвёртка 3 мм

маленькая крестовая отвертка

маленькая отвертка

маленькая отвёртка

малое лезвие

малый клинок

микроотвертка - 2шт

мини-отвертка

мини-отвёртка

многофункциональный крюк

многофункциональный крючок

многоцелевой крюк (держатель пакетов)

молоток

мощная фомка

набор из 11 бит

надфиль по металлу

накидной гаечный ключ 1/4

намагниченная крестовая отвёртка

напильник

напильник и держатель бит

напильник по дереву / металлу

напильник по дереву/металлу

напильник по металлу

напильник с алмазным напылением

напильник с алмазоподобным покрытием

напильник с рыбочисткой

напильник совмещенный с рыбочисткой

насадка Hex 4мм

насадка Philips 2

насадка Pozidrive 0

насадка Pozidrive 1

насадка Slotted 4 мм

насадка Torx 10

насадка Torx 15

насадка Torx 8

нож

нож 55 мм

нож большой

нож для вскрытия конвертов

нож для открывания консервов с:+ маленькой плоской отверткой

нож для разделки туш

нож для снятия оболочки

нож для сыра

нож для хозяйственных работ

нож для чистки апельсинов

нож из нержавеющей стали 420HC

нож с зубчатым лезвием

нож с зубчатым лезвием из нержавеющей стали 420HC

нож с комбинированной заточкой

ножницы

ножницы с микроволнистой кромкой лезвий

ножницы с пружинящим механизмом

ножницы с серейторной заточкой

ножницы,многофункциональный крючок

ножовка по дереву

ножовка по металлу

ножовка по металлу с:+ напильником по металлу

ножовкой по металлу

обжим

обратный отсчёт времени

огниво

основной нож

острогубцы

острогубцы c кусачками для тонкой и мягкой проволоки твёрдостью до 40 HRC и кусачками для твёрдой проволоки

острогубцы с кусачками для проводов и гайковёртом

острогубцы с пружинящим механизмом

острогубцы со специальным профилем

острые плоскогубцы

отверстие для крепления ланьярда или кольца для ключей

отвертка

отвертка 2

отвертка 2 мм

отвертка 2,5 мм

отвертка 3 мм

отвертка 5 мм

отвертка 6 мм

отвертка 7.5 мм

отвертка PH

отвертка Philips

отвертка Phillips

отвертка Phillips / плоская

отвертка Phillips/плоская

отвертка SL (малая)

отвертка SL (средняя)

отвертка крестовая - 3шт

отвертка малая плоская

отвертка плоская,нож для верёвки

отвертка с фиксатором

отвертка средняя плоская

отвертка шлицевая - 2шт

отвертка шлицевая малая

отвёртка

отвёртка 2 мм

отвёртка 2.5 мм

отвёртка 3 мм

отвёртка 5 мм

отвёртка 6 мм

отвёртка PH

отвёртка Phillips

отвёртка Phillips 00-0

отвёртка Phillips 1-2

отвёртка SL (малая)

отвёртка SL (средняя)

отвёртка крестовая

отделение для хранения бит

открывалка

открывалка для банок

открывалка для банок и бутылок/карабин

открывалка для бутылок

открывалка для бутылок с большой отверткой 6мм

открывалка для бутылок с инструментом для снятия изоляции

открывалка для бутылок с намагниченной крестовой отвёрткой

открывалка для бутылок с оверткой

открывалка для бутылок с отверткой

открывалка для бутылок с отверткой 6 мм

открывалка для бутылок с отвёрткой

открывалка для бутылок с отвёрткой:инструментом для снятия изоляции

открывалка для бутылок с фиксирующейся отвёрткой

открывалка для бутылок с:+ большой плоской отверткой

открывалка для консервных банок

открывалка для консервов

открывалка для консервов с большой отверткой 6мм

открывалка для консервов с инструментом для снятия изоляции

открывалка для консервов с малой отверткой

открывашка

открывашка для бутылок

открывашка для бутылок с отверткой

открывашка для консервных банок

открывашка для крышек

пассатижи

пассатижи тиски

пила

пила по дереву

пила по металлу

пила по металлу с напильником по металлу

пила подереву

пилка

пилка для ногтей

пилка для ногтей с инструментом для ухода за ногтями

пилка для ногтей с инструментом по уходу за ногтями

пилка для ногтей с напильником по металлу

пилка для ногтей с напильником по металлу с и нструментом по уходу за ногтями

пилка для ногтей с напильником по металлу: инструментом по уходу за ногтями: пилой по металлу

пилка для ногтей с отверткой

пилка для ногтей с отвёрткой

пилка с инструментом для ухода за ногтями

пилочка для ногтей

пилочка для ногтей с отверткой

пинцет

пинцет булавка

пластиковый де

пластиковый держат

пластиковый держатель насадок

плоская отвертка

плоская отвёртка с системой блокировки

плоскогубцы

плоскогубцы с кусачками для провод

плоскогубцы с кусачками для проводов

плоскогубцы с пружинящим механизмом

плоскогубцы с универсальным ключом

плоскогубцы с:+ кусачками для провода

плоскогубцы с:кусачками для проводов:инструм

прибор для снятия изоляции

приспособление для зачистки проводов

пробойник

продольные кусачки для проводов

пружинные кусачки для проволоки

пружинные острогубцы

пружинные плоскогубцы

прямая отвертка

развертка

разводной ключ до 13 мм

режущий крюк

резак

резак для веревок

ручка шариковая

рыбочистка

с инструментом для снятия изоляции

свето

световой диод

светодиод

свисток

серрейторный нож

скребок

скребок изоляции

слот для насадок

сменные жесткие кусачки

сменные кусачки

сменные кусачки для проводов

сменные кусачки для проволоки

сменные кусачки для твердой проволоки

соединение для штопора

спасательный свисток

специальный нож для хозяйственных работ

средняя отвертка

сталь 154CM

сталь 420HC

стальная булавка

стамеска

стамеска (скребок)

стандартные плоскогубцы

стеклобой

стеклорез

стеклянная пилка для ногтей

стержень для чистки оружия

стропорез

съемные кусачки для жесткого провода из нержавеющей стали 154CM

съемные кусачки для проволоки из нержавеющей стали 154CM

съемные пружинные кусачки для проволоки

съемные пружинные кусачки для твердотянутого провода

съемный карбоновый скребок

съемный режущий крюк

таймер

термометр (°c)

термометр (°f)

тонкая отвертка

тонкая отвёртка

торцевые головки

точилка с алмазоподобным покрытием

транспортир

увеличительное стекло

узкая бита 0,6 x 4,5 мм

универсальный крюк

универсальный нож

усиленные кусачки для проводов

ушко для шитья

фиксатор тисков Bit Driver

фиксирующая открывалка для бутылок с отверткой

фиксирующаяся открывалка для бутылок с отвёрткой / фомкой

фиксирующаяся плоская отвертка 5 мм

фиксирующее лезвие

фиксирующее лезвие с петлёй

фиксирующееся лезвие

фиксирующееся лезвие slider lock

фиксирующееся лезвие с петлей

фиксирующееся лезвие с петлёй

фиксирующееся лезвие с серейторной заточкой на 2/3 клинка

фиксирующееся лезвие с серейторной заточкой на 2/4 клинка

фиксирующееся лезвие с серейторной заточкой на 3/4 клинка

фомка

фонарик

цифровые часы (12ч/24ч)

цифровые часы 12ч

цифровые часы 24ч

шариковая ручка

шило

шило (кернер)

шило / швайка / развертка

шило для заклёпки канатов

шило с ушком

шило с ушком и винтовой петлей

шило/кернер

шнурок

шнурок на руку

шомпол / адаптер для щетки

штопор

штопор с упором

штопор с:+ мини-отверткой

щипцы

щипцы для обжима электрических контактов

щипцы для проводов

щипцы для резки колец