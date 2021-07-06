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Sia - 1000 Forms Of Fear (0888430740419) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Sia - 1000 Forms Of Fear (0888430740419) виниловая пластинка

1 Отзывы
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Sia, 1000 Forms Of Fear (0888430740419) виниловая пластинка - фото 1
Sia, 1000 Forms Of Fear (0888430740419) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
04.07.2014
Исполнитель
Sia
Альбом (сингл)
1000 FORMS OF FEAR
Жанр
современная музыка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Sia, 1000 Forms Of Fear (0888430740419) виниловая пластинка - фото 1
  • Sia, 1000 Forms Of Fear (0888430740419) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 600 руб. 
Начислим 140 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 99447
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Sia - 1000 Forms Of Fear (0888430740419) виниловая пластинка
4 600 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция SIA
filter_none Товар входит в коллекцию SIA

Коллекция SIA


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Лэйбл
Sony Music
Barcode
8.88E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
04.07.2014
Исполнитель
Sia
Альбом (сингл)
1000 FORMS OF FEAR
Жанр
современная музыка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Буклет в комплекте
Booklet
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Sia - 1000 Forms Of Fear (0888430740419) виниловая пластинка

Track List

A1Chandelier
A2Big Girls Cry
A3Burn The Pages
A4Eye Of The Needle
A5Hostage
A6Straight For The Knife
B1Fair Game
B2Elastic Heart
B3Free The Animal
B4Fire Meet Gasoline
B5Cellophane
B6Dressed In Black

Отзывы о товаре Sia - 1000 Forms Of Fear (0888430740419) виниловая пластинка

06.07.2021
Рустам

Достоинства:
Очень самодостаточный альбом с минимумом проходных песен и конечно великолепный голос Sia. Внутри простой бумажный конверт + вкладышь. Пластинка звучит без треска и щелчков. Звук плоский, но сейчас вся современная музыка цифровая.

Недостатки:
Нет



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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Лэйбл
Sony Music
Barcode
8.88E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
04.07.2014
Исполнитель
Sia
Альбом (сингл)
1000 FORMS OF FEAR
Жанр
современная музыка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Развернуть
Буклет в комплекте
Booklet
Страна производитель
Китай
Описание

Track List

A1Chandelier
A2Big Girls Cry
A3Burn The Pages
A4Eye Of The Needle
A5Hostage
A6Straight For The Knife
B1Fair Game
B2Elastic Heart
B3Free The Animal
B4Fire Meet Gasoline
B5Cellophane
B6Dressed In Black
Самовывоз
Доставка
Отзывы
06.07.2021
Рустам

Достоинства:
Очень самодостаточный альбом с минимумом проходных песен и конечно великолепный голос Sia. Внутри простой бумажный конверт + вкладышь. Пластинка звучит без треска и щелчков. Звук плоский, но сейчас вся современная музыка цифровая.

Недостатки:
Нет


Купить Sia - 1000 Forms Of Fear (0888430740419) виниловая пластинка - по цене 4600 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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