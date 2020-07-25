Top.Mail.Ru
Rage Against The Machine - Rage Against The Machine (0888751117518) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Rage Against The Machine - Rage Against The Machine (0888751117518) виниловая пластинка

1 Отзывы
Добавить в избранное Поделиться
Rage Against The Machine - Rage Against The Machine (0888751117518) виниловая пластинка - фото 1
Rage Against The Machine - Rage Against The Machine (0888751117518) виниловая пластинка - фото 2
Rage Against The Machine - Rage Against The Machine (0888751117518) виниловая пластинка - фото 3
Rage Against The Machine - Rage Against The Machine (0888751117518) виниловая пластинка - фото 4
Rage Against The Machine - Rage Against The Machine (0888751117518) виниловая пластинка - фото 5
Rage Against The Machine - Rage Against The Machine (0888751117518) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
14.06.1905
Исполнитель
Rage Against The Machine
Альбом (сингл)
RAGE AGAINST THE MACHINE
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Rage Against The Machine - Rage Against The Machine (0888751117518) виниловая пластинка - фото 1
  • Rage Against The Machine - Rage Against The Machine (0888751117518) виниловая пластинка - фото 2
  • Rage Against The Machine - Rage Against The Machine (0888751117518) виниловая пластинка - фото 3
  • Rage Against The Machine - Rage Against The Machine (0888751117518) виниловая пластинка - фото 4
  • Rage Against The Machine - Rage Against The Machine (0888751117518) виниловая пластинка - фото 5
  • Rage Against The Machine - Rage Against The Machine (0888751117518) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 500 руб. 
Начислим 102 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 99366
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Rage Against The Machine - Rage Against The Machine (0888751117518) виниловая пластинка
2 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция RAGE AGAINST THE MACHINE
filter_none Товар входит в коллекцию RAGE AGAINST THE MACHINE

Коллекция RAGE AGAINST THE MACHINE


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0888751117518]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
14.06.1905
Исполнитель
Rage Against The Machine
Альбом (сингл)
RAGE AGAINST THE MACHINE
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Bombtrack, Killing In The Name, Take The Power Back, Settle For Nothing, Bullet In The Head, Know Your Enemy, Wake Up, Fistful Of Steel, Township Rebellion, Freedom
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Rage Against The Machine - Rage Against The Machine (0888751117518) виниловая пластинка

Track List

A1 Bombtrack 4:04
A2 Killing In The Name 5:13
A3 Take The Power Back 5:36
A4 Settle For Nothing 4:47
A5 Bullet In The Head 4:46
B1 Know Your Enemy 4:54
B2 Wake Up 6:04
B3 Fistful Of Steel 5:30
B4 Township Rebellion 5:24
B5 Freedom 6:06

Отзывы о товаре Rage Against The Machine - Rage Against The Machine (0888751117518) виниловая пластинка

25.07.2020
Андрей

Достоинства:
Оформление звук.

Недостатки:
Не нашёл.

Комментарий:
Отличное переиздание ставшего уже классическим альбома Rage against the machine. Классно оформленный конверт из фактурной матовой бумаги и конечно же хороший звук.



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0888751117518]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
14.06.1905
Исполнитель
Rage Against The Machine
Альбом (сингл)
RAGE AGAINST THE MACHINE
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Bombtrack, Killing In The Name, Take The Power Back, Settle For Nothing, Bullet In The Head, Know Your Enemy, Wake Up, Fistful Of Steel, Township Rebellion, Freedom
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1 Bombtrack 4:04
A2 Killing In The Name 5:13
A3 Take The Power Back 5:36
A4 Settle For Nothing 4:47
A5 Bullet In The Head 4:46
B1 Know Your Enemy 4:54
B2 Wake Up 6:04
B3 Fistful Of Steel 5:30
B4 Township Rebellion 5:24
B5 Freedom 6:06
Самовывоз
Доставка
Отзывы
25.07.2020
Андрей

Достоинства:
Оформление звук.

Недостатки:
Не нашёл.

Комментарий:
Отличное переиздание ставшего уже классическим альбома Rage against the machine. Классно оформленный конверт из фактурной матовой бумаги и конечно же хороший звук.


Rage Against The Machine - Rage Against The Machine (0888751117518) виниловая пластинка - стоимость товара 2500 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...