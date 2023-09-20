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Alanis Morissette - Jagged Little Pill (0081227971687) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Alanis Morissette - Jagged Little Pill (0081227971687) виниловая пластинка

1 Отзывы
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Alanis Morissette - Jagged Little Pill (0081227971687) виниловая пластинка - фото 1
Alanis Morissette - Jagged Little Pill (0081227971687) виниловая пластинка - фото 2
Alanis Morissette - Jagged Little Pill (0081227971687) виниловая пластинка - фото 3
Alanis Morissette - Jagged Little Pill (0081227971687) виниловая пластинка - фото 4
Alanis Morissette - Jagged Little Pill (0081227971687) виниловая пластинка - фото 5
Alanis Morissette - Jagged Little Pill (0081227971687) виниловая пластинка - фото 6
Alanis Morissette - Jagged Little Pill (0081227971687) виниловая пластинка - фото 7
Alanis Morissette - Jagged Little Pill (0081227971687) виниловая пластинка - фото 8
Alanis Morissette - Jagged Little Pill (0081227971687) виниловая пластинка - фото 9
Alanis Morissette - Jagged Little Pill (0081227971687) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Alanis Morissette - Jagged Little Pill (0081227971687) виниловая пластинка - фото 1
  • Alanis Morissette - Jagged Little Pill (0081227971687) виниловая пластинка - фото 2
  • Alanis Morissette - Jagged Little Pill (0081227971687) виниловая пластинка - фото 3
  • Alanis Morissette - Jagged Little Pill (0081227971687) виниловая пластинка - фото 4
  • Alanis Morissette - Jagged Little Pill (0081227971687) виниловая пластинка - фото 5
  • Alanis Morissette - Jagged Little Pill (0081227971687) виниловая пластинка - фото 6
  • Alanis Morissette - Jagged Little Pill (0081227971687) виниловая пластинка - фото 7
  • Alanis Morissette - Jagged Little Pill (0081227971687) виниловая пластинка - фото 8
  • Alanis Morissette - Jagged Little Pill (0081227971687) виниловая пластинка - фото 9
  • Alanis Morissette - Jagged Little Pill (0081227971687) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 99195
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Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Alanis Morissette - Jagged Little Pill (0081227971687) виниловая пластинка

Track List

A1All I Really Want4:42
A2You Oughta Know4:07
A3Perfect3:05
A4Hand In My Pocket3:38
A5Right Through You2:53
A6Forgiven4:57
B1You Learn3:58
B2Head Over Feet4:24
B3Mary Jane4:38
B4Ironic3:47
B5Not The Doctor3:44
B6Wake Up4:54

Отзывы о товаре Alanis Morissette - Jagged Little Pill (0081227971687) виниловая пластинка

20.09.2023
Михаил

Достоинства:
Альбом крутой.

Недостатки:
Звук немного пережали. Иногда режет на эсках.



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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

A1All I Really Want4:42
A2You Oughta Know4:07
A3Perfect3:05
A4Hand In My Pocket3:38
A5Right Through You2:53
A6Forgiven4:57
B1You Learn3:58
B2Head Over Feet4:24
B3Mary Jane4:38
B4Ironic3:47
B5Not The Doctor3:44
B6Wake Up4:54
Самовывоз
Доставка
Отзывы
20.09.2023
Михаил

Достоинства:
Альбом крутой.

Недостатки:
Звук немного пережали. Иногда режет на эсках.


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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