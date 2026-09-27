Top.Mail.Ru
Foo Fighters, The Colour and The Shape (0886979832213) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Foo Fighters, The Colour and The Shape (0886979832213) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Виниловая пластинка Foo Fighters, The Colour and The Shape (0886979832213)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 98856
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция FOO FIGHTERS
filter_none Товар входит в коллекцию FOO FIGHTERS

Коллекция FOO FIGHTERS


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Foo Fighters, The Colour and The Shape (0886979832213) виниловая пластинка

Track List

A1Doll1:23
A2Monkey Wrench3:51
A3Hey, Johnny Park!4:08
A4My Poor Brain3:34
B1Wind Up2:31
B2Up In Arms2:15
B3My Hero4:20
B4See You2:27
C1Enough Space2:36
C2February Stars4:49
C3Everlong4:10
D1Walking After You5:04
D2New Way Home5:40

Отзывы о товаре Foo Fighters, The Colour and The Shape (0886979832213) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

A1Doll1:23
A2Monkey Wrench3:51
A3Hey, Johnny Park!4:08
A4My Poor Brain3:34
B1Wind Up2:31
B2Up In Arms2:15
B3My Hero4:20
B4See You2:27
C1Enough Space2:36
C2February Stars4:49
C3Everlong4:10
D1Walking After You5:04
D2New Way Home5:40
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Foo Fighters, The Colour and The Shape (0886979832213) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...