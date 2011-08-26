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Eagles - Their Greatest Hits 1971-1975 (0081227979379) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Eagles - Their Greatest Hits 1971-1975 (0081227979379) виниловая пластинка

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Eagles - Their Greatest Hits 1971-1975 (0081227979379) виниловая пластинка - фото 1
Eagles - Their Greatest Hits 1971-1975 (0081227979379) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
26.08.2011
Исполнитель
Eagles
Альбом (сингл)
THEIR GREATEST HITS 1971-1975
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Eagles - Their Greatest Hits 1971-1975 (0081227979379) виниловая пластинка - фото 1
  • Eagles - Their Greatest Hits 1971-1975 (0081227979379) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 930 руб. 
Начислим 146 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 98804
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Eagles - Their Greatest Hits 1971-1975 (0081227979379) виниловая пластинка
3 930 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция EAGLES
filter_none Товар входит в коллекцию EAGLES

Коллекция EAGLES


Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
81227979379
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
26.08.2011
Исполнитель
Eagles
Альбом (сингл)
THEIR GREATEST HITS 1971-1975
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Eagles - Their Greatest Hits 1971-1975 (0081227979379) виниловая пластинка

Track List

A1Take It Easy
A2Witchy Woman
A3Lyin' Eyes
A4Already Gone
A5Desperado
B1One Of These Nights
B2Tequila Sunrise
B3Take It To The Limit
B4Peaceful Easy Feeling
B5Best Of My Love

Отзывы о товаре Eagles - Their Greatest Hits 1971-1975 (0081227979379) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
81227979379
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
26.08.2011
Исполнитель
Eagles
Альбом (сингл)
THEIR GREATEST HITS 1971-1975
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

A1Take It Easy
A2Witchy Woman
A3Lyin' Eyes
A4Already Gone
A5Desperado
B1One Of These Nights
B2Tequila Sunrise
B3Take It To The Limit
B4Peaceful Easy Feeling
B5Best Of My Love
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Eagles - Their Greatest Hits 1971-1975 (0081227979379) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3930 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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