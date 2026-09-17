Doors, The, Weird Scenes Inside The Gold Mine (0081227960582) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 250 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 98771
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Doors, The, Weird Scenes Inside The Gold Mine (0081227960582) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Break On Through
|2:25
|A2
|Strange Days
|3:05
|A3
|Shaman's Blues
|4:45
|A4
|Love Street
|3:06
|A5
|Peace Frog / Blue Sunday
|5:00
|A6
|The Wasp (Texas Radio & The Big Beat)
|4:12
|A7
|End Of The Night
|2:49
|B1
|Love Her Madly
|3:18
|B2
|Spanish Caravan
|2:58
|B3
|Ship Of Fools
|3:06
|B4
|The Spy
|4:15
|B5
|The End
|11:35
|C1
|Take It As It Comes
|2:13
|C2
|Running Blue
|2:27
|C3
|L.A. Woman
|7:49
|C4
|Five To One
|4:22
|C5
|Who Scared You
|3:51
|C6
|(You Need Meat) Don't Go No Further
|3:37
|D1
|Riders On The Storm
|7:14
|D2
|Maggie McGill
|4:25
|D3
|Horse Latitudes
|1:30
|D4
|When The Music's Over
|11:00
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Track List
|A1
|Break On Through
|2:25
|A2
|Strange Days
|3:05
|A3
|Shaman's Blues
|4:45
|A4
|Love Street
|3:06
|A5
|Peace Frog / Blue Sunday
|5:00
|A6
|The Wasp (Texas Radio & The Big Beat)
|4:12
|A7
|End Of The Night
|2:49
|B1
|Love Her Madly
|3:18
|B2
|Spanish Caravan
|2:58
|B3
|Ship Of Fools
|3:06
|B4
|The Spy
|4:15
|B5
|The End
|11:35
|C1
|Take It As It Comes
|2:13
|C2
|Running Blue
|2:27
|C3
|L.A. Woman
|7:49
|C4
|Five To One
|4:22
|C5
|Who Scared You
|3:51
|C6
|(You Need Meat) Don't Go No Further
|3:37
|D1
|Riders On The Storm
|7:14
|D2
|Maggie McGill
|4:25
|D3
|Horse Latitudes
|1:30
|D4
|When The Music's Over
|11:00
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Doors, The, Weird Scenes Inside The Gold Mine (0081227960582) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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