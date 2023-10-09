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Miles Davis - In A Silent Way (0888751119413) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Miles Davis - In A Silent Way (0888751119413) виниловая пластинка

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Miles Davis - In A Silent Way (0888751119413) виниловая пластинка - фото 1
Miles Davis - In A Silent Way (0888751119413) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
16.10.2015
Исполнитель
Davis Miles
Альбом (сингл)
IN A SILENT WAY
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Miles Davis - In A Silent Way (0888751119413) виниловая пластинка - фото 1
  • Miles Davis - In A Silent Way (0888751119413) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 810 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 98710
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Miles Davis - In A Silent Way (0888751119413) виниловая пластинка
3 810 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция DAVIS, MILES
filter_none Товар входит в коллекцию DAVIS, MILES

Коллекция DAVIS, MILES


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
8.89E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
16.10.2015
Исполнитель
Davis Miles
Альбом (сингл)
IN A SILENT WAY
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Miles Davis - In A Silent Way (0888751119413) виниловая пластинка

Track List

AShhh / Peaceful
B1In A Silent Way
B2It's About That Time



Теги товара: Fusion

Отзывы о товаре Miles Davis - In A Silent Way (0888751119413) виниловая пластинка

09.10.2023
Михаил

Достоинства:
Не дорого.
Комфортный звук.

Недостатки:
Скучновато.



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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
8.89E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
16.10.2015
Исполнитель
Davis Miles
Альбом (сингл)
IN A SILENT WAY
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Развернуть
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

AShhh / Peaceful
B1In A Silent Way
B2It's About That Time


Теги товара: Fusion
Самовывоз
Доставка
Отзывы
09.10.2023
Михаил

Достоинства:
Не дорого.
Комфортный звук.

Недостатки:
Скучновато.


Miles Davis - In A Silent Way (0888751119413) виниловая пластинка - стоимость товара 3810 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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