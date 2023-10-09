Miles Davis - In A Silent Way (0888751119413) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
16.10.2015
Исполнитель
Davis Miles
Альбом (сингл)
IN A SILENT WAY
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 810 руб.
В наличии
Код товара: 98710
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
8.89E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
16.10.2015
Исполнитель
Davis Miles
Альбом (сингл)
IN A SILENT WAY
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Miles Davis - In A Silent Way (0888751119413) виниловая пластинка
Track List
|A
|Shhh / Peaceful
|B1
|In A Silent Way
|B2
|It's About That Time
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Fusion
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
8.89E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
16.10.2015
Исполнитель
Davis Miles
Альбом (сингл)
IN A SILENT WAY
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Развернуть
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Track List
|A
|Shhh / Peaceful
|B1
|In A Silent Way
|B2
|It's About That Time
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Fusion
Достоинства:
Не дорого.
Комфортный звук.
Недостатки:
Скучновато.
Miles Davis - In A Silent Way (0888751119413) виниловая пластинка - стоимость товара 3810 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Miles Davis - In A Silent Way (0888751119413) виниловая пластинка
Достоинства:
Не дорого.
Комфортный звук.
Недостатки:
Скучновато.