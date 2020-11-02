Пояс для похудения Bradex Хот Шейперс, размер XXL (жёлтый)

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|Бренд
|Bradex
|Тип товара
|Пояс для похудения
|Материал
|нейлон, неопрен, полиэстер
|Размер
|XXL
|Цвет
|жёлтый
Пояс для похудения "ХОТ ШЕЙПЕРС" работает за счет усиления потоотделения и предназначен для активного снижения веса, моделирования тела, уменьшения объёма талии, улучшения самочувствия и осанки. Им могут пользоваться как мужчины, так и женщины. Эластичный бесшовный пояс быстро подтягивает животик и бока, поддерживает мышцы спины, не виден под облегающей одеждой. Наденьте пояс на область талии. Расправьте складки на поясе, подтяните изделие по фигуре так, чтобы Вам было комфортно. Носите пояс каждый день столько, сколько сочтёте нужным, либо одевайте на ночь. Эффективность пояса многократно возрастёт, если во время ношения Вы будете активно двигаться или заниматься спортом.
Материал: 70% неопрена, 15% нейлона, 15% полиэстера
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