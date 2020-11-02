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Костюм Лес Р 60-62/170-176 (100% Пэ, Pu1000)

Артикул: 97392
Костюм "ЛЕС" р.60-62/170-176 (100% ПЭ, PU1000)
1 490 руб. 
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Артикул: 97392
В наличии
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Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендNoname
Тип товара
Размер60-62/170-176

Этот костюм выполнен из полиэстера с водоотталкивающей пропиткой и надежно защитит Вас от дождя и брызг во время рыбалки, охоты или просто отдыха на природе. Вы можете быть уверены, что в этом костюме не намокнете, а значит, не простудитесь, независимо от того, сколько времени проведете в лесу или на реке.

Особенности:

  • Куртка с капюшоном, имеет 2 внешних кармана.
  • Имеется утяжка в нижней части куртки, на рукавах есть манжеты на резинке.
  • Застегивается на молнию.
  • Брюки на резинке, так же снизу штанов имеется удобный манжет на резинке.


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Самовывоз невозможен
Костюм Лес Р 60-62/170-176 (100% Пэ, Pu1000) - стоимость товара 1490 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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