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Пылесос ARNICA Merlin Pro, черно-красный

Артикул: 97050
  • Пылесос ARNICA Merlin Pro, красный - фото 1
  • Пылесос ARNICA Merlin Pro, красный - фото 2
  • Пылесос Arnica Merlin Pro красный - фото 3
  • Пылесос Arnica Merlin Pro красный - фото 4
  • Пылесос Arnica Merlin Pro красный - фото 5
Пылесос ARNICA Merlin Pro, красный - фото 1
Пылесос ARNICA Merlin Pro, красный - фото 2
Пылесос Arnica Merlin Pro красный - фото 3
Пылесос Arnica Merlin Pro красный - фото 4
Пылесос Arnica Merlin Pro красный - фото 5
4 100 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 97050
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Коллекция Merlin Pro
filter_noneТовар входит в коллекцию Merlin Pro
БрендARNICA
Тип товараВертикальные пылесосы
Основной цветкрасный
Типвертикальный+ручной
Тип уборкисухая
Емкость пылесборника0.8 л
Регулятор мощностинет
Потребляемая мощность, Вт1000
Дополнительные функцииручной пылесос/ вертикальная парковка/адаптер для использования других насадок
Комплектацияудлиненная щелевая насадка, насадка для чистки текстиля, тканевых обивок мебели (прямоугольная), HEPA-фильтр, удобная съемная ручка, контейнер для сбора пыли (без мешка для сбора пыли), крепления для смотки шнура, адаптер для использования других насадок от пылесосов Arnica (насадка пол/ковёр, паркетная насадка), большая насадка для пола
Длина сетевого шнура6 м
Источник питаниясеть
Вес, кг0.99
Размеры (ВxШxГ), см48.5х12х10.5
Arnica Merlin Pro - это удобный пылесос для ежедневной сухой уборки, когда необходимо быстро прибраться, а обычный пылесос доставать слишком долго.

Для своих компактных размеров и небольшого веса этот пылесос очень мощный. С его помощью вы легко соберете бытовой мусор, рассыпавшуюся крупу или даже мелкие скобяные изделия без особого вреда для пылесоса.

Пластиковый контейнер быстро открывается и легко чистится, а HEPA-фильтр обеспечивает защиту двигателя, а также ограничивает попадание частиц пыли в воздух убираемого помещения.

Предназначение:
  • Сухая уборка помещений;
  • Сбор небольших предметов (скрепки, пуговицы и т.д.). 


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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