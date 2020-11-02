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Насос Grinda GFP-33-2.5-U

Артикул: 93041
Насос Grinda GFP-33-2.5-U
3 590 руб. 
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+ 57 КэтКоинов
Артикул: 93041
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендGrinda
Тип товараНасосы
Глубина погружения под зеркало воды3 м
Диаметр разъема соединения0.5 дюйм.
Качество водыгрязная
Максимальная температура воды35°C
Максимальный напор2.5 м
Минимальная температура воды5°C
Минимальная температура окружающей среды5°C
Плавный пуск двигателянет
Потребляемая мощность50 Вт
Пропускная способность2 куб.м/час
Размер фильтруемых частиц15 мм
Режущая насадканет
Длина, см32.5
Ширина, см14.5
Высота, см22
Вес, кг2.63
Тип насоса - фонтанный. Для грязная воды. Пропускная способность - 2 куб.м/час


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Самовывоз невозможен
Насос Grinda GFP-33-2.5-U - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3590 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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