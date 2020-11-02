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Многофункциональный инструмент Einhell RT-MG 10,8/1 Li

Артикул: 92936
Описание товара скоро будет готово,
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Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
6 870 руб. 
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Артикул: 92936
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендEinhell
Тип товараМногофункциональный инструмент
Вес, кг2.08
Возможностиблокировка кнопки включения, регулировка частоты вращения, фиксация шпинделя
Дополнительная рукоятканет
Кейс в комплектеесть
Макс. частота колебания платформы34000 кол./мин.
Тип машинырезак

Многофункциональный инструмент Einhell RT-MG 10.8/1 Li применяется для резания, шлифования и зачистки различных поверхностей. Работает от аккумулятора, обладает широким скоростным диапазоном. Независимость от электросети позволяет работать с многофункциональным инструментом Einhell RT-MG 10.8/1 Li в любом необходимом месте.

Особенности:

  • Тип аккумулятора - Li-Ion;
  • Емкость аккумулятора - 1.3 Ач;
  • Напряжение аккумулятора - 10.8 В;
  • Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой;
  • Время заряда аккумулятора - 3 часа.

Комплектация:

  • Многофункциональный инструмент Einhell RT-MG 10.8/1 Li;
  • Дельта-платформа;
  • Сегментированный диск;
  • Шабер;
  • Пильное полотно;
  • Листы для шлифования;
  • Кейс.


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Самовывоз невозможен
Многофункциональный инструмент Einhell RT-MG 10,8/1 Li - стоимость товара 6870 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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