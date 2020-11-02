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Лобзик Einhell TE-JS 100

Артикул: 92934
Лобзик Einhell TE-JS 100
7 450 руб. 
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+ 130 КэтКоинов
Артикул: 92934
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендEinhell
Тип товараЛобзик электрический
Антивибрационная системанет
Быстрозажимное крепление пилкиесть
Частота движения пилки800-3000 ход/мин
Сдув опилокесть
Регулировка частоты ходаесть
Подключение пылесосаесть
Обрезиненная рукояткада
Мощность750 Вт
Маятниковый ходесть
Глубина пропила дерева100 мм
Глубина пропила стали10 мм
Лазерный маркернет
Глубина пропила пластика12 мм
Питаниеот сети
Плавный пускесть
Подсветкаесть
В кейседа
Длина, см23
Ширина, см7
Высота, см22
Вес, кг2.4
Для прямолинейного и криволинейного распила.


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Самовывоз невозможен
Лобзик Einhell TE-JS 100 - стоимость товара 7450 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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