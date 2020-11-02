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Пила аллигаторная DeWalt DWE397 ALLIGATOR

Артикул: 92882
Пила аллигаторная DeWalt DWE397 ALLIGATOR
33 790 руб. 
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+ 341 КэтКоинов
Артикул: 92882
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 3 года
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендDeWalt
Тип товараПила аллигаторная
Диаметр диска355 мм 
Диаметр посадочного отверстия25 мм 
Конструкцияручная
Лазерный маркернет
Мощность1700 Вт 
Скорость вращения3000 ход/мин
В кейсенет
Размер хода40 мм 
Электронная защита от перегрузокнет
Фиксация шпинделяда
Тормоз двигателянет
Состояние товарановый
Питаниеот сети
Плавный пускнет
Плавная регулировка скоростинет
Количество скоростей работы1
Длина пильного полотна430 мм 
Электронная регулировка частоты вращениянет
Длина, см91
Ширина, см21
Высота, см24
Вес, кг5.5
Пила Аллигатор, мощность 1700 Вт, длина полотна 430 мм, вес 5.5 кг


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Самовывоз невозможен
Пила аллигаторная DeWalt DWE397 ALLIGATOR - этот товар вы можете купить по цене 33790 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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