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Аккумулятор Nikon EN-EL14a

(2)
Артикул: 92721
  • Аккумулятор Nikon en-el14A - фото 1
  • Аккумулятор Nikon EN-EL14a D5300, Df - фото 2
Аккумулятор Nikon en-el14A - фото 1
Аккумулятор Nikon EN-EL14a D5300, Df - фото 2
5 110 руб. 
Купить
+ 69 КэтКоинов
Артикул: 92721
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендNikon
Тип товараАккумулятор
Аккумулятор Nikon EN-EL14a


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Рейтинг: 5 на основе 2 отзывов
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05.03.2020
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Оригинал = стабильность.
Максимально возможная ёмкость.
Совместимость с широким модельным рядом фотоаппаратов.
Адекватная стоимость.

Недостатки:
Пока не обнаружил.

Комментарий:
Очень долго думал - нужна запаска или нет. В тур. поездке 100500 раз порадовался, что взял. Может я такой "щелкун", конечно, но реально пригодился буквально каждый день и не задумываешься о том, что заряд приближается к нулю.


05.03.2020
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Оригинал = стабильность.
Максимально возможная ёмкость.
Совместимость с широким модельным рядом фотоаппаратов.
Адекватная стоимость.

Недостатки:
Пока не обнаружил.

Комментарий:
Очень долго думал - нужна запаска или нет. В тур. поездке 100500 раз порадовался, что взял. Может я такой "щелкун", конечно, но реально пригодился буквально каждый день и не задумываешься о том, что заряд приближается к нулю.

Самовывоз невозможен
Аккумулятор Nikon EN-EL14a – стоимость товара 5110 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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