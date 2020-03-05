Аккумулятор Nikon EN-EL14a

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На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Nikon
|Тип товара
|Аккумулятор
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05.03.2020
Оригинал = стабильность.
Максимально возможная ёмкость.
Совместимость с широким модельным рядом фотоаппаратов.
Адекватная стоимость.
Недостатки:
Пока не обнаружил.
Комментарий:
Очень долго думал - нужна запаска или нет. В тур. поездке 100500 раз порадовался, что взял. Может я такой "щелкун", конечно, но реально пригодился буквально каждый день и не задумываешься о том, что заряд приближается к нулю.
05.03.2020
Оригинал = стабильность.
Максимально возможная ёмкость.
Совместимость с широким модельным рядом фотоаппаратов.
Адекватная стоимость.
Недостатки:
Пока не обнаружил.
Комментарий:
Очень долго думал - нужна запаска или нет. В тур. поездке 100500 раз порадовался, что взял. Может я такой "щелкун", конечно, но реально пригодился буквально каждый день и не задумываешься о том, что заряд приближается к нулю.