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Утюг Energy EN-314 красный (2000Вт, пар, спрей, пар. удар, керам.подошва, самоочистка) купить с доставкой в Москве
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Утюг Energy EN-314 красный (2000Вт, пар, спрей, пар. удар, керам.подошва, самоочистка)

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Утюг Energy EN-314 красный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Утюг
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 92538
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Характеристики

Бренд
Energy
Тип товара
Утюг
Размеры в упаковке, см
30х15х12
Вес, кг.
1.18

Описание товара Утюг Energy EN-314 красный (2000Вт, пар, спрей, пар. удар, керам.подошва, самоочистка)

Для бытового применения. Работает от электросети. Обеспечивает уход за изделиями из всех видов ткани. Присутствует паровой удар, обеспечивающий вертикальное отпаривание.

Отзывы о товаре Утюг Energy EN-314 красный (2000Вт, пар, спрей, пар. удар, керам.подошва, самоочистка)




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Характеристики
Бренд
Energy
Тип товара
Утюг
Описание
Для бытового применения. Работает от электросети. Обеспечивает уход за изделиями из всех видов ткани. Присутствует паровой удар, обеспечивающий вертикальное отпаривание.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Утюг Energy EN-314 красный (2000Вт, пар, спрей, пар. удар, керам.подошва, самоочистка) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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