Утюг Energy EN-314 красный (2000Вт, пар, спрей, пар. удар, керам.подошва, самоочистка)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Утюг
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 730 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 92538
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Размеры в упаковке, см
30х15х12
Вес, кг.
1.18
Описание товара Утюг Energy EN-314 красный (2000Вт, пар, спрей, пар. удар, керам.подошва, самоочистка)
Для бытового применения. Работает от электросети. Обеспечивает уход за изделиями из всех видов ткани. Присутствует паровой удар, обеспечивающий вертикальное отпаривание.
Смотрите также: Гладильные системы, Дорожные утюги, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, недорогие, с керамической подошвой, без пара, российского производства, мощные, 2400 вт, черные
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 800 руб.450 руб. в СплитУтюг Energy EN-302 (2200Вт, пар, спрей, пар.удар, самооч., керам...
-
В наличииЦена 1 920 руб.480 руб. в СплитУтюг Energy EN-344 фиолетовый (2200Вт, пар, спрей, пар.удар, сам...
-
В наличииЦена 2 230 руб.558 руб. в СплитУтюг Leonord LE-1801 бело-синий (3000Вт, пар, спрей, пар. удар,...
-
В наличииЦена 2 620 руб.655 руб. в СплитУтюг беспроводной Leonord LE-1807U бирюзовый (2600Вт,спрей, пар,...
-
В наличииЦена 2 620 руб.655 руб. в СплитУтюг беспроводной Leonord LE-1807U фиолетовый (2600Вт,спрей, пар...
-
В наличииЦена 2 760 руб.690 руб. в СплитУтюг Leonord LE-1802 (3100Вт, пар, спрей, пар. удар, самооч.,теф...
-
В наличииЦена 2 830 руб.708 руб. в СплитУтюг Leonord LE-1801 черно-синий (3000Вт, пар, спрей, пар. удар,...
-
В наличииЦена 3 100 руб.775 руб. в СплитУтюг Leonord LE-1803 (электронное управление, 2400Вт, пар, спрей...
-
В наличииЦена 3 100 руб.775 руб. в СплитУтюг Leonord LE-1804 фиолетовый (3100Вт, пар, спрей, пар. удар, ...
Для бытового применения. Работает от электросети. Обеспечивает уход за изделиями из всех видов ткани. Присутствует паровой удар, обеспечивающий вертикальное отпаривание.
Смотрите также: Гладильные системы, Дорожные утюги, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, недорогие, с керамической подошвой, без пара, российского производства, мощные, 2400 вт, черные
Смотрите также: Гладильные системы, Дорожные утюги, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, недорогие, с керамической подошвой, без пара, российского производства, мощные, 2400 вт, черные
Утюг Energy EN-314 красный (2000Вт, пар, спрей, пар. удар, керам.подошва, самоочистка) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Утюг Energy EN-314 красный (2000Вт, пар, спрей, пар. удар, керам.подошва, самоочистка)