Тонометр механический с встроенным стетоскопом Little Doctor Ld-100

|Безопасный возврат 14 дней
|Официальная гарантия производителя — 2 года (на прибор), 1 год (на манжету)
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На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Little Doctor
|Тип товара
|Тонометр
|Тип тонометра
|механический
|Тип манжеты
|на предплечье
|Определение частоты пульса
|нет
|Определение артериального давления
|да
|Нагнетание воздуха
|механическое
|Размер манжеты, см
|25-36 см
|Автоматическое отключение
|нет
|Память последнего измерения
|нет
|Питание от батареек или аккумулятора
|нет
|Питание от сети
|нет
|Сумка в комплекте
|нет
|Производство
|Китай
|Высота, см
|10.3
|Длина, см
|13.5
|Ширина, см
|13
|Вес, кг
|0.464
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