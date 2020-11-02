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Тонометр автоматический на запястье Little Doctor Ld12s

Артикул: 92525
Тонометр автоматический на запястье Little Doctor Ld12s
1 920 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 92525
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — Гарантия 5 года. На манжету 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендLittle Doctor
Тип товараТонометр
Тип тонометраавтоматический
Тип манжетына запястье
Определение частоты пульсаесть
Определение артериального давленияесть
Нагнетание воздухаавтоматическое
Размер манжеты, см13x21
Автоматическое отключениеесть
Память последнего измеренияесть
Питание от батареек или аккумулятораесть
Питание от сетинет
Сумка в комплектенет
ПроизводствоКитай
Высота, см3.2
Длина, см7
Ширина, см6.6
Вес, кг0.118
автоматический, манжета - на запястье, размер - 13-21 см. Голосовое оповещение


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Самовывоз невозможен
Тонометр автоматический на запястье Little Doctor Ld12s - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1920 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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